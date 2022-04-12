Bolu ÇOR-DER, ramazanda ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Bolu Çorumlular Derneği, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine temel gıda ürünlerinden oluşan yardım kolisi dağıtacak.

Bolu Çorumlular Derneği her yıl düzenli olarak yaptığı yardımları bu sene de devam ettiriyor.

Bolu Çorumlular Derneği Başkanı Hakkı Dişli, her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında hayırsever vatandaşların destekleri ile 500 ile 1000 koli arasında dağıtım yapmayı hedeflediklerini ifade etti. (Haber Merkezi)

