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Bölgesel kalkınma için Ankara bu sesi duymalı!

Samsun’da, tıbbi cihaz, alet-edevat üretiminin büyük gelişme gösterdiği bir gerçek. Nitekim, Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Opr. Dr. Ahmet Aydemir, Samsun'dan yaklaşık 80 ülkeye cerrahi alet ihracatı yapıldığını belirterek, Samsun’un gereken desteği görmesi halinde, % 85 oranında dışa bağımlı bu sektörde, ihtiyacın büyük ölçüde yerli üretimle karşılanabileceğini söylüyor.

Bölgesel kalkınma için Ankara bu sesi duymalı!

Samsun’da, tıbbi cihaz, alet-edevat üretiminin büyük gelişme gösterdiği bir gerçek. Nitekim, Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Opr. Dr. Ahmet Aydemir, Samsun'dan yaklaşık 80 ülkeye cerrahi alet ihracatı yapıldığını belirterek, Samsun’un gereken desteği görmesi halinde, % 85 oranında dışa bağımlı bu sektörde, ihtiyacın büyük ölçüde yerli üretimle karşılanabileceğini söylüyor.

30 Ocak 2020 Perşembe 01:14
Bölgesel kalkınma için Ankara bu sesi duymalı!

ÇORUM HABER olarak biz de 35 yıldır, bölgesel kalkınmanın gerçekçi bir işbölümü ile sağlanabileceğini savunuyoruz. Özal döneminde “Karadeniz Ekonomik İşbirliği” projesi ile gündeme gelen “Çorum üretim üssü, Samsun Limanı dünyaya açılma kapısı” formülünü yeri geldikçe hâlâ tekrarlıyoruz.

Elbette, Çorum’la birlikte Samsun ve diğer bölge illeri de üretecek, ama bu bölgede sanayileşmenin lokomotifi tartışmasız biçimde Çorum’dur. Dolayısıyla, Çorum’da gelişmiş sektörlerin, bölgesel ihracatın ağırlığını oluşturması doğaldır.

Bugün itibariyle, Samsun, tıbbi alet üretiminde Türkiye’nin parlayan yıldızıdır. Çorum, makina imalat sektöründe ve altın işleme-mücevherat üretiminde Türkiye’nin bir numarası konumundadır. Diğer bölge illerinin de öne çıktığı farklı alanlar söz konusudur. Bölgesel kalkınma, ancak, böylesine bir işbölümü çerçevesinde, belirli illerde öne çıkan sektörler desteklenerek sağlanabilir.

Ancak geçmişten bu güne, yanlış teşvik sistemleri uygulanarak, Çorum’un dişiyle-tırnağıyla, büyük özverilerle başlattığı sanayileşme hamlesinin duraksamasına, hatta gerilemeye başlamasına sebep olunmuştur. Çorum’a hak ettiği destekler verilmediği içindir ki, yıllardan beri Çorum’u “üvey evlat” diye nitelemekteyiz.

Hiç değilse şu aşamadan itibaren, sanayileşme potansiyeli yüksek kentlere destek verilerek, yerli ve milli üretimin, beraberinde ihracatın artırılması sağlanabilir. Her kentin yapısına uygun farklı sektörler desteklenebilir. Unutulmamalıdır ki Çorum, 2019 yılında -büyük ağırlığı işlenmiş altın olmak kaydıyla- 1.5 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalamıştır.

Ankara yıllardır, “Çorum adına” ÇORUM HABER’in feryadını duymuyor, hiç değilse Samsun’dan yükselen bu sese kulak versin ve bu bölgeyi canlandıracak yüksek hızlı tren projesini çabuklaştırsın, “sanayi kenti” unvanını çoktan hak etmiş olan Çorum’un en temel ihtiyacı Çorum Havalimanı’nı bir an önce gerçekleştirsin. Bölgesel kalkınmanın önünü açacak destekleri uygulamaya koysun.

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