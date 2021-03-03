Bölgenin enflasyonu ortalamanın üzerinde

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat 2021 değişim oranlarından yararlanarak TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesi için bir basın bülteni hazırladı.

Bu basın bültenine göre; Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) Şubat ayında bir önceki aya göre değişim oranı Türkiye genelinde % 0,91, bölgemizde % 0,98 olarak gerçekleşti. Şubat 2021’de bölgede Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) bir önceki aya göre % 0,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 2,41 bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) % 17,19 ve on iki aylık ortalamalara göre % 13,77 oranında artış gerçekleşti. Türkiye geneli için, aynı dönemde Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE); bir önceki aya göre % 0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre % 15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre % 12,81 oranında artış gerçekleşti.

EN ÇOK ARTIŞ SAĞLIK OLDU

TÜFE’de Şubat 2021 döneminde ana harcama gruplarına bakıldığında, bölgede aylık bazda en yüksek artış % 4,63 ile "Sağlık” grubunda gerçekleşirken, bunu % 2,46 ile "Gıda ve Alkolsüz İçecekler”, % 1,58 ile “Giyim ve Ayakkabı” ve % 1,14 “Lokanta ve Oteller" grubu izledi. Aylık bazda en fazla düşüş gösteren gruplar ise % -3,56 ile “Çeşitli Mal ve Hizmetler", % -1,10 ile “Eğlence ve Kültür" ve % -0,62 “Haberleşme” de oldu. Bölgede Şubat 2021 döneminde sadece “Eğitim" ana harcama grubunda değişim olmadı.

Aynı dönem için Türkiye genelinde ana harcama gruplarına bakıldığında bir önceki aya göre en yüksek artış % 3,00 ile "Sağlık” grubunda gerçekleşirken, bunu % 2,57 ile “Gıda ve Alkolsüz İçecekler”, % 1,32 ile “Lokanta ve Oteller” ve % 0,86 ile “Eğitim” grubu izledi. Aylık bazda en fazla düşüş gösteren gruplar ise % -2,32 ile “Çeşitli Mal ve Hizmetler", % - 0,98 ile “Eğlence ve Kültür" ve % -0,93 ile “Giyim ve Ayakkabı” oldu.

Şubat 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 117 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 263 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. Bölgede Şubat ayında fiyatı en çok artan ürünler; Dolmalık biber (% 30,12), Limon (% 18,72) ve Diş Dolgu Ücreti (% 14,50) olurken, fiyatı en çok azalan ürünler; Kuru Soğan (% - 11,81), lspanak (% -11,53) ve Yumurta (% -9,54) oldu. TÜFE’ de Türkiye geneline bakıldığında aynı dönemde fiyatı en çok artan ürünler; Dolmalık biber (% 26,96), Kabak (% 19,92) ve Salatalık (% 19,47) olurken, fiyatı en çok azalan ürünler; Evcil hayvanlar için gıda harcamaları (% -19,04), Karnabahar (% -14,11) ve Ispanak (% - 10,42) olarak gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

