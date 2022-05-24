Bölgenin en büyük “tiyatro atölyesi”

90'lı yıllarda Çorum Sanat Tiyatrosu adı altında yola çıkan Özgür Pehlivan, Tiyatro Dördüncü Duvar markası ile içerisinde Yaratıcı Drama atölyesinin, oda tiyatrosunun, teorik ve pratik eğitimlerin yapılabileceği bir sanat akademisini şehrimize kazandırıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Pehlivan; yıllardır böyle bir sanat akademisinin hayalini kurduğunu, özellikle de çocuklara tiyatroyu sevdirmek ve sanatı ruhlarına işlemek için tüm zorluklara göğüs gererek bu hayalini gerçekleştirdiğini dile getirdi. Şu anda inşaat ve dekorasyon çalışmaları süren merkez hakkında bilgiler veren Tiyatro Dördüncü Duvar Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan şunları aktardı:

“Çeyrek asırdır aktif olarak tiyatronun içerisinde yer alıyorum. Bu süre zarfında onlarca oyun çıkarıp, birçok oyuna da ışık, kostüm, dekor ve reji desteği sağlamış bulunmaktayım. Çorum'u ulusal tiyatro festivallerinde defalarca temsil etmenin yanısıra birçok turne oyunumuzla da il il gezip oyunlarımızı tiyatro severlerle buluşturduk.

Şu anda yapımı süren sanat akademisi ile ilgili ise öncelikle beni en çok heyecanlandıran şey; artık Çorum'daki çocukların ve gençlerin tiyatro adına eğitim alabilecekleri, işin teoriğinden pratiğine, sahne arkasından sahne önüne kadar birçok alanda kendilerini geliştirebilecekleri, hem öğrenip hem eğlenebilecekleri bir ortam hazırlıyoruz. Bunun yanısıra yetişkinler için de eğitimlerimiz ve sahneleyeceğimiz oyunlarımız olacak...

İkinci güzel yanı ise bir oda tiyatrosu yaptırıyorum akademinin içine. Çorum'un artık bir sahnesi daha olacak. Aslında ‘oda tiyatrosu’ biraz küçük kalır, 50-60 seyircinin aynı anda bulunabileceği bir sahne. Adı ‘Özgür Sahne.’ Ama bu ismi ben koymadım ve benden dolayı da koyulmadı. Sadece bizim değil diğer tiyatro topluluklarının da oyunlarını sergileyebileceği, seminer ve eğitimlerin verilebileceği, diğer sanatçılarımızın sanatlarını icra edebileceği, herkesin özgürce sahne alabileceği ve sahnede özgürleşeceği bir yer olsun istedik...

Tüm bunların yanısıra kitap okuma kulübünden ebeveyn-çocuk atölyelerine, yaz kurslarından festival katılımlarına, sinema gecelerinden söyleşilere kadar bünyesinde çocuk, aile ve tiyatroya dair birçok şeyi bulabileceğiniz, hatta daha da önemlisi kendinizi bulabileceğiniz bir akademiyi Çorum'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum...

İtiraf etmem gerekirse, bu kadar donanımlı bir mekânı neden gidip büyük şehirlerde ya da Ege'de bir yerlerde açmadığım konusunda çok eleştiri ve öneri aldım. Herkes, başka yerlerde daha çok kazanabileceğimi söylüyordu. Çorum'un böyle bir yatırımı kaldırıp kaldıramayacağına dair ben de oturup çok düşündüm ama benim maddiyatın çok daha ötesinde bir davam, bir derdim var; Tiyatro... Ve burası benim doğduğum topraklar, öncelikle ben kendi şehrimin çocuklarına ve insanlarına dokunmak istedim. Ne pahasına olursa olsun bunu denemekten de geri durmayacağımı dile getirip böyle bir yatırımı Çorum'a yapmaya karar verdim...

Önümüzdeki günlerde Gazipaşa sok No 57/A da bulunan akademimize, Tiyatronun iyileştirici gücünü hissetmek isteyen herkesi bir fincan kahve içmeye bekliyoruz...” (Haber Merkezi)

