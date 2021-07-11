“Bölgenin en büyük Kitap Fuarı Çorum’da açılacak”
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ilimize Kitap Fuarı müjdesi verdi. Başkan Aşgın, bölgenin en büyük kitap fuarını Çorum’da yapmak için hazırlıklara başlayacaklarını duyurdu.
Güncel 11.07.2021, 19:08
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Başkan Aşgın, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Net Soru Net Cevap” programında gençlerin sorularını yanıtladı.
Kültür faaliyetleriyle ilgili bir soruya cevap veren Başkan Aşgın, pandemi nedeniyle ertelenen kitap fuarını en kısa zamanda yapacaklarını açıkladı.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yazarların da katılacağı, bölgenin en büyük en geniş katılımlı Kitap Fuarı’nı en geç 2022 yılının Nisan ayına kadar yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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