“Bölgenin en büyük Kitap Fuarı Çorum’da açılacak”

Başkan Aşgın, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Net Soru Net Cevap” programında gençlerin sorularını yanıtladı.

Kültür faaliyetleriyle ilgili bir soruya cevap veren Başkan Aşgın, pandemi nedeniyle ertelenen kitap fuarını en kısa zamanda yapacaklarını açıkladı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yazarların da katılacağı, bölgenin en büyük en geniş katılımlı Kitap Fuarı’nı en geç 2022 yılının Nisan ayına kadar yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

