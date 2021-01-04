Bölgemizde enflasyon ülke ortalamasının üzerinde çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Aralık ayında yıllık yüzde 14,60, aylık yüzde1,25 arttı. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde12,28 artış gerçekleşti.

Ülkemizde enflasyon yıllık %14,60 olurken, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illerinin dahil olduğu bölgemizde ise enflasyon yıllık %16,87 olarak gerçekleşti. Aylık artış oranı ise yüzde %1,65 oranında oldu.

Ülkede bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 5,73 ile haberleşme ve yüzde 6,84 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,12 ile ulaştırma ve yüzde 20,61 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti. Aylık en yüksek düşüş gösteren grup yüzde 3,18 ile giyim ve ayakkabı olurken, artışın yüksek olduğu grup yüzde 3,46 ile ev eşyasında yaşandı.

Aralık 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Öte yandan Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların maaşlara yansıyacak zam oranı belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36 oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

(Haber Merkezi)