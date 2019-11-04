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Bölgemizde enflasyon aylık yüzde 2.33 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, TÜİK Başkanlığı tarafından 2019 yılı Ekim ayına ilişkin açıklanmış olan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranlarından yararlanarak TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesi için bir basın bülteni hazırladı.

Bölgemizde enflasyon aylık yüzde 2.33 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, TÜİK Başkanlığı tarafından 2019 yılı Ekim ayına ilişkin açıklanmış olan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranlarından yararlanarak TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesi için bir basın bülteni hazırladı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 21:06
Bölgemizde enflasyon aylık yüzde 2.33 arttı

Bu bültene göre Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat illerinin yer aldığı TR83 bölgesinde Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) aylık değişim oranı yüzde % 2,33 oranında arttı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Ekim ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde 2003=100 Temel yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre %2,33 arttı, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,93, bir önceki yılın aynı ayma göre %8,06 ve on iki aylık ortalamalara göre S/0 18,05 oranında artış gerçekleşti.

Aynı dönemde ülke genelinde TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre % 16,81 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ AYAKKABI VE GİYİM

Yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Ekim ayında ana harcama gruplarına göre; TR83 bölgesinde aylık bazda en yüksek artış %11,82 ile "giyim ve ayakkabı" grubunda gerçekleşmiş olup, bunu % 3,86 ile "konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar" ve % 2,57 ile "eğitim" grubu izledi. Endekste düşüş gösteren gruplar arasında tek azalış %0,56 ile "eğlence ve kültür" grubunda oldu.

Aynı dönemde ülke genelinde aylık en yüksek artış %11,70 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,65, haberleşmede %1,43 ve ulaştırmada %1,17 artış gerçekleşti.

Türkiye genelinde ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece eğlence ve kültür grubunda %0,59 oranında düşüş gerçekleşti.

TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İstatistiki Bölgesinde 2019 Ekim ayında fiyatı en çok artan ürünler Kaban Yünlü (Erkek için) (%64,98), Kabak (%37,49) ve Sarunsak(%24,71) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; Limon (%27,36), Havuç (%24,72) ve Elma (%8,85) oldu. Aynı dönemde Türkiye genelinde fiyatı en çok artan ürünler "Kazak (erkek için) (%43,70), "Kazak (çocuk için) (%40,46) ve "Kaban yünlü (erkek için) (%38,94) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar (%27,66), Limon(%25,23) ve Havuç (% 15,38) oldu.

Açıklamada Ekim 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiği de dile getirildi.

(Haber Merkezi)

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