Bölgemizde enflasyon aylık yüzde 2.33 arttı

Bu bültene göre Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat illerinin yer aldığı TR83 bölgesinde Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) aylık değişim oranı yüzde % 2,33 oranında arttı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Ekim ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde 2003=100 Temel yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre %2,33 arttı, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,93, bir önceki yılın aynı ayma göre %8,06 ve on iki aylık ortalamalara göre S/0 18,05 oranında artış gerçekleşti.

Aynı dönemde ülke genelinde TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre % 16,81 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ AYAKKABI VE GİYİM

Yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Ekim ayında ana harcama gruplarına göre; TR83 bölgesinde aylık bazda en yüksek artış %11,82 ile "giyim ve ayakkabı" grubunda gerçekleşmiş olup, bunu % 3,86 ile "konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar" ve % 2,57 ile "eğitim" grubu izledi. Endekste düşüş gösteren gruplar arasında tek azalış %0,56 ile "eğlence ve kültür" grubunda oldu.

Aynı dönemde ülke genelinde aylık en yüksek artış %11,70 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,65, haberleşmede %1,43 ve ulaştırmada %1,17 artış gerçekleşti.

Türkiye genelinde ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece eğlence ve kültür grubunda %0,59 oranında düşüş gerçekleşti.

TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İstatistiki Bölgesinde 2019 Ekim ayında fiyatı en çok artan ürünler Kaban Yünlü (Erkek için) (%64,98), Kabak (%37,49) ve Sarunsak(%24,71) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; Limon (%27,36), Havuç (%24,72) ve Elma (%8,85) oldu. Aynı dönemde Türkiye genelinde fiyatı en çok artan ürünler "Kazak (erkek için) (%43,70), "Kazak (çocuk için) (%40,46) ve "Kaban yünlü (erkek için) (%38,94) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar (%27,66), Limon(%25,23) ve Havuç (% 15,38) oldu.

Açıklamada Ekim 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiği de dile getirildi.

(Haber Merkezi)