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“Bölgedeki savaş dış güçlerin faydasına olur”

Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen, İdlib'te yaşanan hain saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada; şehit olan askerlere Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralı askerlere acil şifalar dilediğini kaydetti. 

“Bölgedeki savaş dış güçlerin faydasına olur”

Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen, İdlib'te yaşanan hain saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada; şehit olan askerlere Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralı askerlere acil şifalar dilediğini kaydetti. 

02 Mart 2020 Pazartesi 19:27
“Bölgedeki savaş dış güçlerin faydasına olur”

Acının büyük olduğunu bu nedenle Cenab-ı Allah’tan tüm millete sabr-ı cemil niyaz ettiklerini belirten Yeğen, Suriye’deki olayların bu noktaya gelmesinden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Halkları kardeş olan, ortak inanç, kültür ve tarihe sahip olup, yüzlerce yıl aynı devletin vatandaşı olarak yaşayan iki komşu ülkenin emperyalist güçlerin etkisiyle savaşın eşiğine gelmesinin kabul edilecek bir durum olmadığını anlatan Yeğen, “Böyle bir savaş ne Türkiye’ye, ne Suriye’ye ne de bölgeye hiçbir fayda getirmez, sadece ‘Irkçı Emperyalist’ dış güçlerin faydasına olur. Bölgeyi emperyalist planları doğrultusunda bugünkü haline getiren, Suriye’deki terör unsurlarını eğiten, donatan, ağır silahlarla teçhiz eden, bizi orada operasyon yapmak zorunda bırakan, perde arkasındaki asıl düşmanlara odaklanmak ve bu mihrakların oyunlarını bozacak tedbirler almak mecburiyetindeyiz.
Söz konusu saldırıya gereken cevabın Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından verildiği yetkililerce ifade edilmiştir.
Gelinen noktada Emperyalist güçlerin, odakların amaçlarına hizmet edecek adımlar atmak yerine, mutlaka 'aklı selim’le hareket edilmeli, Suriye ile meselelerimizi barışcıl yollarla çözebilmek için her türlü adım atılmalıdır.
Konunun çözümünde, başta D-8 Teşkilatı olmak üzere ilgili bütün uluslararası kurum ve kuruluşların harekete geçirilmesi gerekmektedir” dedi. (Haber Merkezi)
 

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