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Bölgedeki enflasyon ülke ortalamasının altında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, TÜİK Başkanlığı tarafından 2019 yılı Temmuz ayına ilişkin açıkladığı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranlarından yararlanarak TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesi için bir basın bülteni hazırladı.

Bölgedeki enflasyon ülke ortalamasının altında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, TÜİK Başkanlığı tarafından 2019 yılı Temmuz ayına ilişkin açıkladığı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranlarından yararlanarak TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesi için bir basın bülteni hazırladı.

06 Ağustos 2019 Salı 00:03
Bölgedeki enflasyon ülke ortalamasının altında arttı

Bu kapsamda ülke genelinde TÜFE bir aylık dönemde yüzde 1.36 artarken, Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya’nın yer aldığı bölgemizde ise aylık değişim oranı % 1,16 oranında kaldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Temmuz ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde 2003=100 Temel yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre %1,16 arttı, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,22, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %21,79 oranında artış gerçekleşti. Aynı dönemde TÜFE'de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %ö,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre % 19,91 artış gerçekleşti.

TÜİK’ten yapılan açıklamada 2019 yılı Temmuz ayında ana harcama gruplarına göre; TR83 bölgesinde aylık bazda en yüksek artış ise %4,95 ile "mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri" grubunda gerçekleşti. Bunu % 4,61 ile "ulaştırma" ve % 3,21 ile "konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar" grubu izledi. Endekste düşüş gösteren gruplar ise %3,15 ile "giyim ve ayakkabı" ile ve %1,74 ile "gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aynı dönemde ülke genelinde 2019 yılı Temmuz ayında aylık en yüksek artış %4,46 ile ulaştırma grubunda oldu. Endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %4,24, konutta %3,10, eğlence ve kültürde %1,60 ve lokanta ve otellerde %1,42 artış gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup %3,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Temmuz ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %1,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

REKOR SARIMSAK’TA

Bölgede Temmuz ayında fiyatı en çok artan ürün Sarımsak (%13,2), Yatak (tek kişilik) (%12,72) ve Bira (%12,03) olurken, fiyatı en çok düşen ürünler; Karpuz (%30,1), Patlıcan (%27,71) ve Salatalık (%22,36) oldu. Aynı dönemde ülke genelinde fiyatı en çok artan ürünler yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar (%29,18), Elektrik ücreti (%15) ve Genç odası takımı (% 12,74) olurken, , fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; Karpuz (%27,91), Patlıcan (%25,87) ve Salatalık (%23,34) oldu.

Temmuz ayında endekste yer alan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiği de belirtildi.

(Haber Merkezi)

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