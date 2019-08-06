Bölgedeki enflasyon ülke ortalamasının altında arttı

Bu kapsamda ülke genelinde TÜFE bir aylık dönemde yüzde 1.36 artarken, Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya’nın yer aldığı bölgemizde ise aylık değişim oranı % 1,16 oranında kaldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Temmuz ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde 2003=100 Temel yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre %1,16 arttı, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,22, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %21,79 oranında artış gerçekleşti. Aynı dönemde TÜFE'de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %ö,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre % 19,91 artış gerçekleşti.

TÜİK’ten yapılan açıklamada 2019 yılı Temmuz ayında ana harcama gruplarına göre; TR83 bölgesinde aylık bazda en yüksek artış ise %4,95 ile "mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri" grubunda gerçekleşti. Bunu % 4,61 ile "ulaştırma" ve % 3,21 ile "konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar" grubu izledi. Endekste düşüş gösteren gruplar ise %3,15 ile "giyim ve ayakkabı" ile ve %1,74 ile "gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aynı dönemde ülke genelinde 2019 yılı Temmuz ayında aylık en yüksek artış %4,46 ile ulaştırma grubunda oldu. Endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %4,24, konutta %3,10, eğlence ve kültürde %1,60 ve lokanta ve otellerde %1,42 artış gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup %3,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Temmuz ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %1,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

REKOR SARIMSAK’TA

Bölgede Temmuz ayında fiyatı en çok artan ürün Sarımsak (%13,2), Yatak (tek kişilik) (%12,72) ve Bira (%12,03) olurken, fiyatı en çok düşen ürünler; Karpuz (%30,1), Patlıcan (%27,71) ve Salatalık (%22,36) oldu. Aynı dönemde ülke genelinde fiyatı en çok artan ürünler yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar (%29,18), Elektrik ücreti (%15) ve Genç odası takımı (% 12,74) olurken, , fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; Karpuz (%27,91), Patlıcan (%25,87) ve Salatalık (%23,34) oldu.

Temmuz ayında endekste yer alan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiği de belirtildi.

(Haber Merkezi)