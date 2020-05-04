Bölgede zam şampiyonu sivri biber

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi’nde (TÜFE) Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,66 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı Nisan ayına ilişkin açıklanan TÜFE değişim oranlarından yararlanarak TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesi için ayrı bir basın bülteni hazırladı. Buna göre bölgede TÜFE aylık 1,16 arttı. Bölgede TÜFE, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,91 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 12,44 oranında artmış oldu. Aynı dönemde TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3, 16, bir önceki yılın aynı ayına göre % 10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %1 2,66 aıtış gerçekleşti.

AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLERDE

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasına göre; 2020 yılı Nisan ayında ana harcama gruplarına göre; bölgede aylık bazda en yüksek artış %6,19 ile "çeşitli mal ve hizmetler" grubunda olurken, bunu %2,88 ile "gıda ve alkolsüz içecekler" ve %2,28 ile "giyim ve ayakkabı" grubu izledi. Endekste düşüş gösteren gruplar sırasıyla % 1,45 ile "haberleşme", %1,30 ile "ulaştırma" ve %0,32 ile "eğlence ve kültür" grupları oldu.

EN ÇOK FİYATI ARTAN ÜRÜN SİVRİ BİBER OLDU

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde fiyatı en çok artan ürün; sivri biber oldu. Bölgede Nisan ayında fiyatı en çok artan diğer ürünler kuru soğan (%43,20), sarımsak (%42,23) ve kivi (%39,81) olurken, fiyatı en çok düşen ürün; patlıcan(% 48,87), salatalık (% 40,80) ve kabak (%38,01) oldu.

Nisan 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 87 maddenin oıtalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 61 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 270 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

(Haber Merkezi)