Bölgede yaşlı nüfus artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarından Çorum ile birlikte Samsun, Amasya ve Tokat’taki “Çalışma Çağındaki Nüfus 2019” konulu bir basın bülteni hazırladı. Bu kapsamda Çorum, Samsun, Amasya ve Tokat’ta 2019 yılında çocuk yaş grubundaki (0-14 yaş) nüfusun oranı azaldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Samsun’da 2019 yılında çocuk yaş grubundaki nüfusun oranı bir önceki yıla göre 0,34 puan azalarak %20,15 (271 746 kişi) oranında gerçekleşti. Aynı dönemde Tokat'ta çocuk yaş grubundaki nüfusun oranı bir önceki yıla göre 0,12 puan azalarak %19,69 (120 662 kişi), Çorum'da ise bir önceki yıla göre 0,42 puan azalarak % 19,43 (103 165 kişi), Amasya'da bir önceki yıla göre 0,19 puan azalarak % 18,29 (61 782 kişi) oranında gerçekleşti. Türkiye’de ise çocuk nüfus oranı 0,29 puan azalarak %23,10'e (19 milyon 212 345 kişi) geriledi.

Yapılan açıklamada Samsun'da çalışma çağındaki (15-64 yaş) nüfusun oranı bir önceki yıla göre 0,15 oranında azalarak %68,21 (919 bin 781 kişi) olurken, Tokat'ta % 0,36 oranında azalarak %66,74 (408 bin 957 kişi), Çorum'da % 0,19 oranında azalarak %65,53 (347 bin 860 kişi) ve Amasya'da ise % 0,25 oranında azalarak %67,13 (226 750 kişi) olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde çalışma çağındaki nüfusun oranı bir önceki yıla göre 0,02 puan azalarak %67,82 (56 milyon 391 bin 925 kişi) olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Çorum ile birlikte Samsun, Tokat ve Amasya’da yaşlı (65+ yaş) nüfusun oranı arttı. Samsun'da yaşlı nüfusun (65+ yaş) oranı bir önceki yıla göre 0,49 puan artarak %11,64'de (157 bin 015 kişi), Tokat'ta yüzde 0,48 puan artarak % 13,57 (83 bin 128 kişi), Çorum'da yüzde 0,61 puan artarak %15,04 (79 bin 839 kişi) ve Amasya'da ise yüzde 0,44 puan artarak %14,58 (49 bin 268 kişi) olarak gerçekleşti. Türkiye'de de yaşlı nüfusun oranı bir önceki yıla göre 0,32 puan artarak %9,08'e (7 milyon 550 bin 727 kişi) yükseldi.

(Haber Merkezi)