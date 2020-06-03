Bölgede fiyatı en fazla artan ürün çilek

Ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,39, aylık ise %1,36 artarken, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illerinin dahil olduğu bölgede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %11,95 aylık ise %1,59 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı Mayıs ayına ilişkin açıkladığı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranlarından yararlanarak TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesi için bir basın bülteni hazırladı. Buna göre TÜFE aylık değişim oranı Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde %1,59 arttı. TÜFE’de bir önceki yılın Aralık ayına göre artış %5,53, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,95 ve 12 aylık ortalamaya göre ise %11,81 oldu. Aynı dönemde TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve 12 aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; TR83bölgesinde 2020 yılı Mayıs ayında azalış gösteren ana grup olmadı. En az artış gösteren gruplar ise %0,14 ile "lokanta ve oteller", %0,31 ile "sağlık" ve %0,34 ile "eğlence ve kültür" oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %7,60 ile "giyim ve ayakkabı", %3,63 ile "ulaştırma" ve %2,81 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde 2020 Mayıs ayında fiyatı en çok artan ürünler çilek (%47,35), tişört (çocuk için) (%19,18) ve yumurta (% 15,87) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; sivri biber (% 49,56), kuru soğan (% 36,76) ve taze fasulye (%31,30) oldu.

Aynı dönemde ülkede fiyatı en çok artan ürünler çilek (%40,87), havuç (27,19) ve elma (% 13,29) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; sivri biber (%51,37), dolmalık biber (%40,53) ve sarımsak (%36,83) oldu. Mayıs 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 66 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 70 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 282 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

(Haber Merkezi)