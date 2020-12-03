Bölgede enflasyon yıllık yüzde 15.99

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ‘Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2020’ verileri açıklandı. Ülkede TÜFE yıllık yüzde 14,03, aylık yüzde 2,30 arttı. Orta Karadeniz’de ise artış ülke ortalamasının üzerinde oldu. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illerinin dahil olduğu bölgede TÜFE yıllık yüzde 15,99, aylık yüzde 3,0 arttı.

Türkiye’de Tüketici fiyat endeksinde Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,04 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 0,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,19 ile haberleşme ve yüzde 7,00 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 29,42 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 18,67 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında azalış gösteren tek ana grup yüzde 0,19 ile eğitim oldu. Alkollü içecekler ve tütün ana grubunda aylık değişim olmazken, en az artış gösteren gruplar yüzde 0,12 ile haberleşme ve yüzde 0,80 ile sağlık oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,51 ile ulaştırma, yüzde 4,16 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,69 ile ev eşyası oldu. Kasım ayında, endeksteki 418 maddeden 54 maddenin ortalama fiyatında düşüş olurken, 42 maddenin ortalama fiyatı değişmedi. 322 madde fiyatı ise arttı.

(Haber Merkezi)