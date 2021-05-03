Bölgede enflasyon ülke ortalamasının üzerinde

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan 2021 değişim oranlarından yararlanarak TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesi için bir basın bülteni hazırladı. Bu basın bültenine göre; Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) Nisan ayında bir önceki aya göre değişim oranı Türkiye genelinde %1,68, bölgemizde ise %1,91 olarak gerçekleşti.

Nisan 2021’de TR83 bölgesinde TÜFE bir önceki aya göre %1,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 5,28 bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) % 18,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,96 oranında artış gerçekleşti. Ülke geneli için, aynı dönemde Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE); bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti.

TÜFE’ de Nisan 2021 döneminde ana harcama gruplarına bakıldığında, bölgemizde aylık bazda en yüksek artış %6,40 ile "Giyim ve Ayakkabı” grubunda gerçekleşirken, bunu °/ 3,85 ile “Eğitim”, %3,36 ile “Çeşitli Mal ve Hizmetler" ve %2,60 “Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar” grubu izledi. Aylık bazda azalış gösteren tek grup ise % 0,18 ile “Ev Eşyası” oldu. Aynı dönem için ülke genelinde ana harcama gruplarına bakıldığında bir önceki aya göre en yüksek artış %7,57 ile "Giyim ve Ayakkabı" grubunda olurken, , bunu %2,13 ile “Gıda ve Alkolsüz İçecekler” %2,09 ile “Eğitim” ve grubu izledi. Aylık bazda azalış gösteren gruplar ise %0,28 “Haberleşme” ve %0,03 ile “Ev Eşyası" oldu.

Nisan 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 281 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Bölgede ise Nisan ayında fiyatı en çok artan ürünler; Domates (%29,41), Pencere (PVC) (%17,71) ve Su (%7,56) olup, fiyatı en çok azalan ürünler; Patlıcan (%30,19), Salatalık (%9,11) ve Elektrikli Süpürge (%8,51) oldu.

TÜFE' de ülke geneline bakıldığında aynı dönemde fiyatı en çok artan ürünler; Domates (%24,91), Gömlek (Çocuk İçin) (%15,76) ve Elbise (Kadın İçin) (%14,95) olup, fiyatı en çok azalan ürünler; Patlıcan (%24,71), Salatalık (%7,66) ve Genç Odası Takımı (%4,95) oldu.

(Haber Merkezi)

