Bölgede enflasyon % 17.57

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye’de TÜFE yüzde 16.19 oranında arttı.

TÜİK Bölge Müdürlüğü Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illerinin dahil olduğu bölgede ise tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık %17,57 aylık ise %0,87 arttığını duyurdu. TR 83 Bölgesi için Mart 2021 değişim oranlarından yararlanarak özel bir basın bülteni hazırlandı. Buna göre TÜFE Mart ayında bir önceki aya göre değişim oranı ülke genelinde % 1,08, bölgede % 0,87 olarak gerçekleşti.

Mart 2021’de bölgede Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) bir önceki aya göre % 0,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 3,30 bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) % 17,57 ve on iki aylık ortalamalara göre % 14,33 oranında artış gerçekleşti.

TÜFE'de Mart 2021 döneminde ana harcama gruplarına bakıldığında, bölgemizde aylık bazda en yüksek artış % 5,54 ile "Eğitim" grubunda gerçekleşmiş olup, bunu % 2,85 ile “Sağlık”, % 1,90 ile “Çeşitli Mal ve Hizmetler” ve % 1,49 “Eğlence ve Kültür" grubu izledi. Aylık bazda en az artış gösteren gruplar ise % 0,02 ile “Alkollü içecekler ve tütün”, % 0,18 ile “Haberleşme” ve % 0,46 “Ulaştırma” oldu.

Mart 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 93 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 287 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. Bölgede Mart ayında fiyatı en çok artan ürünler; Karnabahar (% 64,84), Evcil Hayvanlar İçin Gıda Harcamaları (% 28,89) ve Sivri Biber (% 27,43) olup, fiyatı en çok azalan ürünler; Salatalık (% -15,70), Kıvırcık (% -14,80) ve Hırka (Kadın için) (% -7,27) oldu.

(Haber Merkezi)

