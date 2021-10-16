Bölgede en az yağış alan il ÇORUM
2021 yılının ilk 9 ayının verilerine göre Orta Karadeniz’de bulunan iller arasında en az yağış alan il Çorum oldu. 9 aylık zaman diliminde Çorum’da metrekareye 308,6 kilogram yağış düşerken, Samsun’a 627,6, Kastamonu'ya 459,1 kilogram, Sinop'a 711,3 kilogram, Amasya'ya 328,4 kilogram, Ordu'ya 821,8 kilogram, Tokat'a ise 339,6 kilogram yağış düştü.
Güncel 16.10.2021, 00:01
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2020 yılında ülke genelinde yaşanan kuraklığın ardından birçok baraj kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 2021 yılında ise kuraklığın etkileri devam ederken Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi ilk 9 ayda bazı iller yoğun yağış alırken, Çorum’da bu oran diğer illere göre daha az oldu.
Çorum’da içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yenihayat, Hatap ve Çorum barajlarında su neredeyse tükenmek üzere. Öte yandan şehirde içme suyu sorununun yaşanmaması için kuyulardan da su temin ediliyor.
(Haber Merkezi)
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