“Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu” inşaatına rekor bağış

Çorum’da Aybüke Turizm sahibi Selahattin Küçük, Kur’an Kursu inşaatına 1 milyon lira bağışta bulundu.

Çorum Prof. Dr. Hayrettin Karaman İmam Hatip Külliyesi arkasında Çorum Belediyesi tarafından yapımına başlanıp sonrasında Çorum İl Müftülüğü’ne devredilen ve yaklaşık 4 milyon TL’ye malolacak Kur’an Kursu binasının tamamlanması için kollar sıvandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi ve İl Müftülüğünce yapımı devam eden kurs inşaatına 1.000.000 TL maddi destekte bulunan hayırsever Selahattin Küçük’e İl Müftüsü Biçer tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

İl Müftüsü Biçer, “Kur’an Kursumuz için vakfımıza yapmış olduğu maddi katkılar ve gösterdiği teveccüh dolayısıyla hayırsever Selahattin Küçük’e teşekkür eder, yardımlarının Cenab-ı Hak katında makul olmasını niyaz ederim” dedi.

Belge takdiminde İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül ve TDV Çorum Şube sorumlusu Ramazan Tarık Gökçe de hazır bulundu.

(Haber Merkezi)