Bölge ikincisi öğrenciye ödül
Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, TÜBİTAK yarışmalarında bölge ikincisi olan Ecrin Yurteri isimli öğrenciyi ödüllendirdi.
Güncel 06.08.2021, 22:43
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Milli Eğitim Müdürü Kodek; TÜBİTAK 2204-B Ortaokul öğrencileri araştırma projeleri kapsamında düzenlenen yarışmada “Kelimelerle Coğrafya” isimli projesi ile bölge ikincisi olan Ecrin Yurteri’yi makamında ağırlayarak kutladı.
Kodek, 23 Nisan Ortaokulu öğrencisi Yurteri’ye teşekkür belgesi ve hediye veren Kodek, öğretmenleri ve öğrenci ile bir süre sohbet etti.
(Uğur GÖRKEM)
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