Bölge ikincisi öğrenciye ödül

Milli Eğitim Müdürü Kodek; TÜBİTAK 2204-B Ortaokul öğrencileri araştırma projeleri kapsamında düzenlenen yarışmada “Kelimelerle Coğrafya” isimli projesi ile bölge ikincisi olan Ecrin Yurteri’yi makamında ağırlayarak kutladı.

Kodek, 23 Nisan Ortaokulu öğrencisi Yurteri’ye teşekkür belgesi ve hediye veren Kodek, öğretmenleri ve öğrenci ile bir süre sohbet etti.

(Uğur GÖRKEM)

