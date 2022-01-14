Bölge Hafızlık Kur’an Kursu yakında açılacak

Prof. Dr. Hayrettin Karaman İmam Hatip Külliyesinde cuma namazı çıkışı öğrencilerle bir araya gelen Vali Çiftçi, Müftü Muharrem Biçer ile birlikte yan tarafında bulunan ve yakında açılması planlanan Çorum Bölge Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek burada yapılan çalışmalarla ilgili detaylı incelemelerde bulundu.



Vali Çiftçi ziyaretin ardından yaptığı açıklama: “Çorum’da yapımı tamamlanan ve yakın bir tarihte hizmete açılacak olan 160 kişilik yatılı kız kur’an kursunu bugün müftümüzle birlikte inceledik. Çorum Belediyemizin başlattığı, daha sonra müftülüğümüz tarafından kısa sürede tamamlanan kur’an kursu binası, son derece modern ve ihtişamlı. Yapımında ve çevre düzenleme çalışmalarında katkılarını esirgemeyen Belediyemize, inşaatı devraldıktan sonra kısa sürede eksiklikleri tamamlayan ve açılışa hazır hale getiren müftülüğümüze ve bağışlarıyla bu esere hayat veren kadirşinas Çorumlulara teşekkürü bir borç bilirim. Çorum’a çok yakıştı” şeklinde konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)

