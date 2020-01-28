“Bölge esnafının yaraları sarılmalı”

Esnafın vergi ve SGK borçlarının ertelenmesinin sevindirici olduğunu ancak yeterli olmadığını bildiren TESK Genel Başkanı Palandöken, “Zaman kaybedilmeden işini kaybeden esnafımızı yeniden ayağa kaldırmalıyız. Yaşanan acılara rağmen hayat devam ediyor. Bunun için işi kaybeden esnafımıza şartsız uzun vadeli ve sıfır faizli kredi imkanı sağlanırsa yaralar daha erken sarılır” dedi.

Kamu ve özel bankalara olan borçların ertelenmesi yönündeki taleplerine de kısa sürede bankalar birliğinden cevap beklediklerini ifade eden Bendevi Palandöken, bölgede yaşayan tüm vatandaşların kredilerinin faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini, depremden zarar gören esnaf sanatkara ise sorun yaşatılmadan sıfır faizli ve uzun kredilerin verilerek hayata yeniden sarılmasının sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

(Mehmet DALAR)