Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
120150
ALTIN
302.230
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.7598
EURO
6.5535

“Bölge esnafının yaraları sarılmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illeri de etkileyen deprem nedeniyle ev ve işini kaybeden esnafa destek verilmesini istedi.

“Bölge esnafının yaraları sarılmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illeri de etkileyen deprem nedeniyle ev ve işini kaybeden esnafa destek verilmesini istedi.

28 Ocak 2020 Salı 00:17
“Bölge esnafının yaraları sarılmalı”

Esnafın vergi ve SGK borçlarının ertelenmesinin sevindirici olduğunu ancak yeterli olmadığını bildiren TESK Genel Başkanı Palandöken, “Zaman kaybedilmeden işini kaybeden esnafımızı yeniden ayağa kaldırmalıyız. Yaşanan acılara rağmen hayat devam ediyor. Bunun için işi kaybeden esnafımıza şartsız uzun vadeli ve sıfır faizli kredi imkanı sağlanırsa yaralar daha erken sarılır” dedi.

Kamu ve özel bankalara olan borçların ertelenmesi yönündeki taleplerine de kısa sürede bankalar birliğinden cevap beklediklerini ifade eden Bendevi Palandöken, bölgede yaşayan tüm vatandaşların kredilerinin faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini, depremden zarar gören esnaf sanatkara ise sorun yaşatılmadan sıfır faizli ve uzun kredilerin verilerek hayata yeniden sarılmasının sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

(Mehmet DALAR)

İlgili Haberler
“İnsan Sesi”ne alkış
“İnsan Sesi”ne alkış
Şoförler Odası’ndan yardım kampanyası
Şoförler Odası’ndan yardım kampanyası
Mustafa Cam defnedildi
Mustafa Cam defnedildi
“Kale içinde onay verilen yapılarda yıkım sürecek”
“Kale içinde onay verilen yapılarda yıkım sürecek”
Koçhisar isale hattına su deposu ile başlıyor
Koçhisar isale hattına su deposu ile başlıyor
Meclis gruplarından Aşgın ve Belediye’ye deprem teşekkür
Meclis gruplarından Aşgın ve Belediye’ye deprem teşekkür
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim