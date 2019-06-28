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Bolat ailesinin acı günü

Çorum Belediyesi çalışanlarından Zafer Bolat’ın babası Mehmet Bolat hayatını kaybetti.

Bolat ailesinin acı günü

Çorum Belediyesi çalışanlarından Zafer Bolat’ın babası Mehmet Bolat hayatını kaybetti.

28 Haziran 2019 Cuma 23:11
Bolat ailesinin acı günü

Çorum’da bir dönem şehir içi ulaşım hizmetlerini yürüten Ulaş A.Ş.’nin başkan yardımcılığı görevini yürüten ve halen Çorum Belediyesi’nde çalışan Zafer Bolat’ın babası, Özel Halk Otobüsü işletmecisi Veysal, Ercan, Erdoğan ve Elvan Bolat’ın kardeşi, Kaletur firmaıs sahiplerinden Gökhan Karataş’ın dayısı, Sinan ve Arslan Bolat’ın amcası olan Mehmet Bolat hayatını kaybetti.

Mehmet Bolat’ın cenazesi önceki gen merkeze bağlı Kalehisar Köyü’nde toprağa verilirken, cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere çok sayıda Belediye yetkilisi de katıldı. Cenaze köyde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Öte yandan cenaze için köye giden Başkan Aşgın ile beraberindekiler Kalehisar Köyü Mezarlığı’nda yatmakta olan Şehit Mustafa Eker’in de kabrini ziyaret ederek Şehit Babası Hasan Eker ile bir süre görüştü.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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