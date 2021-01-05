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Boğularak öldürülen Aslıhan Dal toprağa verildi

Çorum’da, dini nikahla birlikte yaşadığı Polat H., tarafından boğularak öldürülen Aslıhan Dal, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Güncel 05.01.2021, 00:01 05.01.2021, 01:28
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Cenazede namazı kıldıran din görevlisi, yaptığı konuşmada "Bacımızı cinayete kurban verdik. Kur'an-ı Kerim’de öyle bir ayet var ki; Cenabı Allah, 'bir insanı katleden bir insana zulüm eden kişi ebedi cehennemlik' diyor. Bir insanı öldürmüş gibi değil tüm kainatı öldürmüş gibi vebale giriyor. Ama bir insanı da kurtarırsa, yardım ederse onun mükafatı cennette. Güzel şehrimizin cinayetlerle anılmasını istemeyiz. Allah yakınlarına sabır versin” dedi.

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