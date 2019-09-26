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Boğazkaleli öğretmenler İtalya’da

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul ve finanse edilen, Boğazkale İlkokulu’nun koordinatör olduğu, “Özel Eğitime İhtiyacı Olan Çocukların Oyun Aktiviteleri Yoluyla Entegrasyonu” başlıklı projenin son çalışmaları İtalya’da gerçekleştirildi.

Boğazkaleli öğretmenler İtalya’da

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul ve finanse edilen, Boğazkale İlkokulu’nun koordinatör olduğu, “Özel Eğitime İhtiyacı Olan Çocukların Oyun Aktiviteleri Yoluyla Entegrasyonu” başlıklı projenin son çalışmaları İtalya’da gerçekleştirildi.

26 Eylül 2019 Perşembe 00:02
Boğazkaleli öğretmenler İtalya’da

İtalya’da düzenlenen “Davranış Bozukluğu Olan Çocuklar mı, Kötü Çocuklar mı?” isimli eğitime Boğazkale İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz, Müdür Yardımcısı Fatma Gündoğdu, sınıf öğretmeni Gamze Şen Cengiz ve anasınıfı öğretmeni Gözde Delibalcı Hardal katıldı.

Kursa katılan öğretmenler, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını ve Europass Belgelerini aldılar. Proje eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenler, kurs bittikten sonra Reggio Emilia, Venedik, Bologna ve Modena şehirlerini de gezdiler.

(Haber Merkezi)

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