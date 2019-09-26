Boğazkaleli öğretmenler İtalya’da

İtalya’da düzenlenen “Davranış Bozukluğu Olan Çocuklar mı, Kötü Çocuklar mı?” isimli eğitime Boğazkale İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz, Müdür Yardımcısı Fatma Gündoğdu, sınıf öğretmeni Gamze Şen Cengiz ve anasınıfı öğretmeni Gözde Delibalcı Hardal katıldı.

Kursa katılan öğretmenler, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını ve Europass Belgelerini aldılar. Proje eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenler, kurs bittikten sonra Reggio Emilia, Venedik, Bologna ve Modena şehirlerini de gezdiler.

(Haber Merkezi)