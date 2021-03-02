Boğazkale’deki lojman satılmayacak

İl Genel Meclisi’nin Mart ayı ikinci toplantısı Osman Günay yönetiminde gerçekleştirildi. Bir önceki toplantının karar özetinin okunması ve üyeler tarafından verilen önergelerin ele alınmasıyla başlayan toplantıda daha sonra gündem maddelerine geçildi.

Buna göre 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.’ncu maddesine göre Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 2021 yılı yatırım ve çalışma programında yer alan “Ortaköy İlçesi Aşdağul Köyü Damlama Sulama Tesisi Yapımı” işinin isminin “Ortaköy İlçesi Aşdağul Köyü Sulama Kanalı Yapımı” ve “Bayat İlçesi İleği Köyü Damlama Sulama Tesisi Yapımı” işinin isminin ise “Bayat İlçesi İleği Köyü Sulama Kanalı Yapımı” olarak değiştirilmesi görüşülerek onaylandı.

İl Genel Meclisi’nde daha sonra ise Plan ve Bütçe Komisyonu’nun ilimiz Boğazkale ilçesi merkezinde bulunan ve mülkiyeti idareye kayıtlı Bin 761.42 metrekare yüzölçümlü iki adet 5 katlı lojman ile arsasının blok veya bağımsız bölümler halinde satılması konusu hakkındaki raporu ele alındı.



Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Kaplan, komisyon üyeleri olarak yerinde yaptıkları inceleme sonucunda hazırladıkları raporu üyelerin bilgisine sundu. Lojmandaki tüm meskenlerin dolu olduğunu söyleyen Kaplan, “Lojmanda 8 Emniyet Müdürlüğü personeli, 6 Jandarma Komutanlığı personeli, 1 Mal Müdürlüğü personeli, 1 Tarım Müdürlüğü personeli, 1 Milli Eğitim Müdürlüğü personeli,1 Nüfus Müdürlüğü personeli,1 Ziraat Bankası personeli, 1 Kaymakamlık personeli olmak üzere 20 ailenin ikamet ettiği ve aylık 315 TL kira ile oturdukları ve hatta kiracı olarak orada oturmak için sırada bekleyenler olduğunu öğrendik. İlçede çalışan memur ve kamu görevlilerinin oturabileceği başka mesken olmadığından memurların büyük kısmının 30 kilometre uzaktaki Sungurlu’ya gidiş-geliş yaptığını belirledik. Bu da zaman zaman görevlerin aksaması ve halkın mağduriyetine sebep olmaktadır. Kış şartlarının çetin geçtiği ve gündüzlerin çok kısaldığı dönemlerde ulaşım gidiş gelişler zorlaşmaktadır. Bu lojmanlar satıldığında orada oturan memur aileleri de Sungurlu'ya taşınmak zorunda kalacaklar. Dolayısı ile ilçenin sosyal ve ekonomik hayatında büyük kayıplar olacaktır. Lojmanların fazla bir masrafa ihtiyacı olmadığını gözlemledik. Ufak tefek tamiratın yapılarak daha kullanışlı bakımlı hale geleceği bilgisini aldık. Bu gibi sebeplerden dolayı komisyonumuz bu lojmanların satışının yapılmamasının yerinde ve isabetli olacağı kararına varmıştır. İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz” dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor aynen kabul edildi.

İl Genel Meclisi toplantısında son olarak ise Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından tarımsal sulamada vahşi sulamadan vazgeçilerek üreticiyi damla sulamaya yönlendirmek, bu sayede de sulama suyunda tasarruf sağlanması adına yapılan çalışmaların neler olduğunu yansıtan raporu okundu. Komisyon Başkanı Süleyman Ateş, bu konuda kapsamlı bir çalışma yaptıklarını, DSİ başta olmak üzere sulama birlikleri ve diğer kurumların çalışmalarının da yer aldığı raporunu üyelerin bilgisine sundu. Çorum’da özellikle son yıllarda yapılan kapalı sulama sistemlerine sayaç takılmaya başlandığını anlatan Ateş, DSİ’nin tesisleri ile 193 bin 470 dekar arazinin sulandığını, inşaatı devam eden 8 tesis ile birlikte 173 bin 180 dekar arazinin daha sulanabilir hale geleceğini, ayrıca plan ve proje aşamasında 50 sulama şebekesinin hayata geçmesi halinde de 462 bin 940 dekar arazinin modern sulamaya kavuşacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Ulusal Su Planında”da belirtildiği gibi tarımsal sulamalarda su tasarrufunu sağlamak için ölçüm sistemlerinin yaygınlaşarak ücret tarifesinin geliştirilmesinin önemine de değinen Süleyman Ateş,

İl Özel İdaresi’nin halen planlama ve proje aşamasında olan 27 baraj ve 7 göleti bulunduğunu, bunların bütçe imkanları ölçüsünde yapılacağını, ayrıca il merkezinin yıllık 20 milyon metreküp su ihtiyacı bulunduğunu, halen yüzde 40 seviyesinde olan Koçhisar İçmesuyu İsale hattı bittiğinde de 12.12 milyon metreküp içmesuyunun daha Çorumlularla buluşturulacağını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

