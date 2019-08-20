Boğazkale konusu, Oda TV ve Cumhuriyet’te de yer aldı

Haber metni şöyle:

Hititlerin başkenti Çorum, unvanını Yozgat’a mı kaptırıyor? Çorum’la Yozgat arasında Hititler şavaşı başladı. Yozgat’lıların Hititlerin Başkenti Boğazkale'nin (Hattuşa) Yozgat’a bağlanması yönünde ortaya attıkları iddialar Çorumluları kızdırdı.

Çorum Haber Gazetesi’nde yer alan habere göre Yozgat’a Uluslararası havaalanı ve hızlı tren çalışmalarında sona yaklaşılması nedeniyle Yozgat’lılar kendilerine Çorum’dan daha yakın olan ve Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan, UNESCO “Dünya Kültür Mirası” ve “Dünya Belleği” listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye'nin göz bebeği turizm mekânları arasında yer alan Hititlerin Başkenti Hattuşa antik kentinin Yozgat’a bağlanmasını istiyorlar.

Yozgat’lıların bunu her fırsatta dile getirmeleri Hititlerin Başkenti olarak bilinen Çorumluları fena halde kızdırıyor. Nüfusları Çorum’un yarısı kadar olan Amasya ve Yozgat’a havaalanı yapılması nedeniyle bir hayli kızgın olan Çorumlular, son iddialara ise sert tepki gösterdiler.

Boğazkale’yi Yozgat’a bağlama hayali kuranlara yönelik olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır” sözünü anımsatan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Çorum sınırlarıyla bölünmez bir bütündür. Bir karışını kimse bir yere bağlayamaz. Eğer böyle bir durum gündeme gelirse birlikte eylem yaparız. Her eylem bizi yeniden diriltir” söyleri ile tepki gösterirken, Çorumlu gazeteci Mehmet Yolyapar ise “Hitit uygarlığının başkenti” unvanını Çorum’dan Yozgat’a taşıma ham hayali…Sakın ha Yozgatlı dostlar!...Sakın ha!...Aklınızdan bile geçirmeyin!.." diye yazdı.

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan, UNESCO “Dünya Kültür Mirası” ve “Dünya Belleği” listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye'nin göz bebeği turizm mekânları arasında yer alan Hattuşa antik kentinin daha fazla tanıtımının yapılması için Belediye olarak ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını kaydeden Aşgın, “Belediye olarak yurdumuzun farklı bölgelerine gezi düzenliyoruz. Bu gezilere Hattuşa’yı da ekleyebiliriz. Üniversiteye gelen birinci sınıf öğrencilerimizi gezdirebiliriz” dedi. (Haber Merkezi)