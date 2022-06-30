Boğaziçi’nde hemşehri buluşması 

Kahvaltıya, Hak-İş Konfederasyonu Onursal Genel Başkanı, önceki Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, önceki Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, kahvaltının sponsorluğunu üstlenen iş insanı Metin Erişken başta olmak üzere çok sayıda Çorumlu ile İstanbul’dan yerel yöneticiler ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Konfederasyon’un kuruluşunu ve Boğaz buluşmasını, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve bazı siyasi parti yöneticileri mesajla kutladılar.

Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, gemideki kahvaltı buluşmasında yaptığı konuşmada, Çorum’u dünyanın kültür merkezi olarak gördüklerini ve bu doğrultuda ellerinden gelen çabayı harcamaya çalıştıklarını belirterek, sivil toplum kuruluşlarının hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmaması gerektiğini, bu doğrultuda azami hassasiyeti göstereceklerini söyledi.

Metin Akkuş, federasyon genel başkanları Kemal Tepe, Selami Topçu ve Erkan Koşer başta olmak üzere dernek başkanları Hüseyin Akmaz, Murat Arı, Hüseyin Kuldan, Hasan Sezer, İlhami Dursun ve genel başkan yardımcılarıyla aldıkları ortak karar çerçevesinde gemide kahvaltı etkinliğini düzenlediklerini hatırlatırken, Çorum'un üst değerleri, iş insanları, STK başkanları ve birçok tanınmış simanın, kanaat önderlerinin bulunduğu 47 kişilik yönetim kadrosu ile Çorum'a ve Çorumlulara hizmet için hazır olduklarını söyledi.

Çorum’un tarihi ve kültürel değerlerini, Çorum’un merkezi ve ilçeleri ile birlikte dünyaya tanıtmak için azami çabayı göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Metin Akkuş, Maltepe’deki Çorum Tanıtım Günleri’ni bu yıl da 14-18 Aralık tarihlerinde düzenleyeceklerini açıkladı.

Akkuş, Valide Sultan gemisini tahsis eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e, Yardımcısı Esat Kalay’a, Üsküdar Belediye Meclisi Üyesi İskilipli Sadettin Karaca’ya, kahvaltı sponsoru Metin Erişken ve matbaa- basın yayın işleri sponsoru Deniz Özcan’a, İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’a, Salim Uslu ve Muzaffer Yıldırım’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)