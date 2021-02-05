Hürriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen ve aralarında Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ile Turhan Candan’ın yanı sıra çok sayıda kamu kurumundan yetkililerin de katıldığı basın açıklamasında, “Hiç kimsenin aziz milletimizin dini değerlerine saldırmaya hakkı yoktur. 1,5 milyar Müslüman’ın kutsalı olan harem-i şerifi ayaklar altına serme cesaretini hangi cehalet ve ihanet odağı beslemekte ise bunun bir an önce açığa çıkarılması şarttır.

Müslüman hoşgörüsünün, kutsallarımıza hakaret ve saldırıyı kapsamadığı bilinmelidir. Bu alçaklığı yapanlar bir an önce bedelini ödemelidir, aziz milletimizin sabrı daha fazla sınanmamalıdır. Terör örgütlerinin kaos alanına çevirmeye çalıştığı, devlet ve millet düşmanlarının, yakılmaya çalışılan isyan ateşine odun taşıdığı Boğaziçi eylemleri bir an önce son bulmalıdır. Boğaziçi’nde sapla saman karışmış, meselenin rektör olmadığı açıkça ortaya çıkmıştır.

Her zaman Hakkın, hukukun, ahlakın, milli iradenin ve milli değerlerin yanında olan Çorum İnsani Değerler Platformu olarak devletimizi, Cumhurbaşkanımızı ve kıblemizi hedef alan her türlü söylem ve eylemi şiddetle kınıyoruz” denildi. (Haber Merkezi)