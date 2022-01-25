Boğaz’da evlenme teklifi

2010-2018 yıllarında Çorum Ülkü Ocakları’nda görev yapan

Samet Balaban’ın evlilik teklifi, Beyzanur Ekinci için tam bir sürpriz oldu.

Teknede romantik bir akşam yemeği yiyen genç çift, ardından boğaz turuna çıktı.

Balaban’ın evlilik teklifi sırasında köprüye ‘Beyzanur benimle evlenir misin?’ yazısı yansıtıldı. (Nurdan AKBAŞ)

