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Boğaz’da evlenme teklifi
Ülkücü camianın tanınmış ismi Samet Balaban, kız arkadaşı Beyzanur Ekinci’ye Boğaz Köprüsü’nde evlenme teklif etti.
Güncel 25.01.2022, 19:14
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2010-2018 yıllarında Çorum Ülkü Ocakları’nda görev yapan
Samet Balaban’ın evlilik teklifi, Beyzanur Ekinci için tam bir sürpriz oldu.
Teknede romantik bir akşam yemeği yiyen genç çift, ardından boğaz turuna çıktı.
Balaban’ın evlilik teklifi sırasında köprüye ‘Beyzanur benimle evlenir misin?’ yazısı yansıtıldı. (Nurdan AKBAŞ)
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