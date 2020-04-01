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“Bizleri Çorum’a hizmetkâr eyleyen Rabb’ime şükrediyorum”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve gelmesinin sene-i devriyesinde yazılı bir açıklama yaptı. Çorum’a belediye başkanı olarak hizmet etmenin onurunu yaşadığını belirten Başkan Aşgın, geçen 1 yılda Çorum halkından aldıkları yetkiyi bir emanet olarak gördüklerini, bu sebeple de Çorum’u adaletle, liyakatle, istişare ile yönettiklerini söyledi.

“Bizleri Çorum’a hizmetkâr eyleyen Rabb’ime şükrediyorum”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve gelmesinin sene-i devriyesinde yazılı bir açıklama yaptı. Çorum’a belediye başkanı olarak hizmet etmenin onurunu yaşadığını belirten Başkan Aşgın, geçen 1 yılda Çorum halkından aldıkları yetkiyi bir emanet olarak gördüklerini, bu sebeple de Çorum’u adaletle, liyakatle, istişare ile yönettiklerini söyledi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 15:17
“Bizleri Çorum’a hizmetkâr eyleyen Rabb’ime şükrediyorum”

Çorum Belediyesinin, şehirdeki her türlü çalışmada lokomotif bir rol üstlendiğini, seçim dönemi yapmayı taahhüt ettikleri projelerin hayata geçmesiyle birlikte de Çorum’a büyük bir değer katacağını vurgulayan Başkan Aşgın, “Bizleri Çorum’a hizmetkâr eyleyen Rabb’ime şükrediyorum. Göreve gelmeden önce şehrimizin sorunlarına, ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaptık. Bu şehri çok iyi tanıyan birisi olarak ifade ediyorum ki ihtiyaçlara göre, vatandaşlarımızın talebine göre projeler hazırladık. Geçen bir yıllık süreçte taahhüt ettiğimiz, ihtiyaç olarak belirlediğimiz projeler konusunda önemli mesafeler aldık. İnşallah var gücümüzle Çorum’un geleceğine yön verecek projeleri bir bir hayata geçireceğiz.” dedi.

Hem seçim döneminde hem de seçim sonrası geçen bir yıllık dönemde Çorum’un 15 mahallesine hiç ayrım yapmadan birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde hizmet ettiklerini dile getiren Başkan Aşgın, “Adaylık sürecinde ve seçim sonrası her zaman bizlere destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bizlerin yanında olan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bu şehrin bir hadimi olarak Çorum’a ve Çorum halkına en iyi hizmeti vermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bundan sonra da aynı şevk, aynı inanç ve heyecanla aşkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Aşgın, seçim döneminden bu yana geçen bir yılı kamuoyu önünde geniş katılımlı bir toplantıyla yapmayı planladıklarını ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir yılı değerlendirecekleri ve geçen bir yılın muhasebesini yapacakları toplantıyı ileriki bir tarihte gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

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