“Bizim Yunus” beğeni topladı

Rejisörlüğünü Mustafa Kurt'un yaptığı oyun tek perde olarak sahnelendi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan başta olmak üzere çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Alpay Ulusoy’un çağdaş bir yorumla yazılmış “Dün, bugün, yarın” üçlemesiyle yansıtılan oyunu; insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile anlatarak dil, din, ilk ayrımı gözetmeksizin insanlığa sesleniyor.

(Aliye ÖNCEL)

