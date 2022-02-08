“Bizim Yunus” beğeni topladı
Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Sönmez Atasoy tarafından kaleme alınan “Bizim Yunus” adlı tiyatro oyunu, Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda iki kez sahne aldı.
Güncel 08.02.2022, 19:25
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Rejisörlüğünü Mustafa Kurt'un yaptığı oyun tek perde olarak sahnelendi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan başta olmak üzere çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.
Alpay Ulusoy’un çağdaş bir yorumla yazılmış “Dün, bugün, yarın” üçlemesiyle yansıtılan oyunu; insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile anlatarak dil, din, ilk ayrımı gözetmeksizin insanlığa sesleniyor.
(Aliye ÖNCEL)
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