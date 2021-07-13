Refakatçi Misafirhanesi'nin en önemli seçim vaatlerinden biri olduğunu anlatan Aşgın, "Misafirhanemiz, Çorum ölçeğindeki iller arasında ilk kez yaptığımız bir hizmet. Vatandaşlarımız son derece memnun. Değişik illerden, ilçelerden, köylerden vatandaşlarımız muayene için geliyor, tahlil yaptırıyor, sonuçlarını ertesi gün alabiliyor. Allah korusun buradan geçerken kaza yapıyor, yaralı hastanede yatıyor, yakınları araçları otel gibi kullanmak zorunda kalıyor, banklarda yatıyor. Bizim şehrimiz sevginin, kardeşliğin şehri, sahabeler şehri. Buna müsaade edemezdik, etmedik." diye konuştu.

Aşgın, tesisin odalarının lüks otel odalarını aratmadığını belirterek, "Her odada televizyon, buzdolabı, terlik, banyo için ihtiyaç duyulan her şey var. Vatandaşlarımız bu hizmetten tamamen ücretsiz şekilde yararlanıyor. Bizim ölçeğimizde hiçbir ilde bu hizmet yok. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı. (Taner ŞİMŞEK)

