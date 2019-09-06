“Bizim nezdimizde Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’dir”

MHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Selim Güloğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 30 Ağustos Zafer Bayramı için verilen cuma hutbesi ve AK Parti Çorum Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş'in tepki çeken paylaşımlarının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Cumhuriyet’in kurucusu, Millî Mücadele'nin kutup yıldızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir komutan, üstün meziyetleri olan bir devlet ve siyaset adamı olarak Türk milletinin kalbinde taht kurduğunu belirten Güloğlu, “Aziz şehitlerimiz, kurucu kahramanlarımız, kurtuluşumuzun diğer mümtaz neferleri ile önce vatanı kurtarıp sonra devlet kuran bu milliyetçi mimar, millî bir mihverdir. Bu itibarla nezdimizde Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yıllar geçse, asırlar birbirini kovalasa da milletimiz, mazlum toplumlar ve vicdan sahibi her insanımız aziz Atatürk'e müteşekkirdir” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 30 Ağustos Zafer Bayramı için verilen cuma hutbesinde Atatürk'ten bir cümlelik övgüyle dahi olsa bahsetmemesi ve cami cemaatini Atatürk'ün ardından bir Fatiha okumaya davet etmemesinin büyük bir vefasızlık ve nankörlük örneği olduğunu kaydeden Güloğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Atatürk'ün kurduğu bu kurumda daha önce de 10 Kasım vb. günlerde ismini anmayarak Atatürk'e yapılan saygısızlıklar artık son bulmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Atatürk'e alerjisi olan, kurumu ruhuna, düşüncelerine, fikirlerine aykırı gören varsa yapması gereken istifasını derhal sunmasıdır.

Tüm bu yaşanan üzücü olaylar üzerine AK Parti Çorum Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş'in, Diyanet'in 30 Ağustos hutbesinde Atatürk'ü anmamasını eleştirenlere sosyal medya hesabından hakaretlerde bulunarak, küfür etmesi de izahı mümkün bir durum değildir. Bu kırıcı, kavgacı, ayrıştırıcı ve seviyesiz üslup kendisine yakışmamıştır. Bizler biliyoruz ve görüyoruz ki bu açıklama ve görüşler Ak Partiye oy veren vatandaşlarımızın ve diğer AK Parti Çorum Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızın düşüncelerini yansıtmamaktadır. Çeşitli vesilelerle sayın başkan ve değerli üyelerin de ifade ettikleri gibi kendileri Keleş'in paylaşımına asla katılmamakta ve bu seviyesiz üslubu kınamaktadırlar.

Bizler de sucu bucu diye ayrıştırmadan toplum olarak birliğimize, beraberliğimize karşı yapılan her türlü davranışın, kardeşliğimizi bozmaya yönelik her türlü düşünce ve eylemin daima karşısında olacağımızı, tüm kamuoyuna bir kez daha buradan ilanen duyuruyoruz. Naçiz bedenlerin gelip geçici olduğu şu dünyada Atatürk'e ve onu sevip değer verenlere hakaret vicdani ve ahlaki bir yanılgının tezahürüdür. Bu bağlamda Reşit Keleş'in sarf ettiği çirkin ifadeleri, bahse konu paylaşımını esefle kınıyoruz. MHP belediye meclis gurubu olarak konuyu titizlikle takip ettiğinizin bilinmesini istiyoruz.” (Taner ŞİMŞEK)