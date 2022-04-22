“Bizim ilham ve güç kaynağımız milletimiz”

Hemşehrilerinin yoğun ilgili ve sevgi gösterisiyle karşılanan Milletvekili Ceylan, çeşitli konularda da açıklamalarda bulundu.

BİRLİK BERABERLİK VURGUSU YAPTI

Ceylan, “Dünyanın en köklü devlet geleneğine ve vatan sevgisine, en güçlü millî birlik ve beraberliğine sahip millet olarak kendimizi asla çıkmaza girmiş bir duruma düşürmedik ve düşürmeyeceğiz” derken, birlik beraberlik, kardeşlik ve dostluk vurgusu yaptı.

Ramazan’ın, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olmanın yanı sıra, helalleşme, kucaklaşma, dargınlıkları, kırgınlıkları da gidermeye vesile olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ceylan, “Bu ay, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin gücünü yeniden idrak etme, kavrama ayıdır. Artık mağfiret günlerinin sonuna yaklaştığımız Ramazan ayının içinde Kadir Gecesini de barından af günlerinin ve ardından idrak edeceğimiz bayramın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“TOPLUMLA GÖNÜL BAĞINI SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ”

AK Parti teşkilatları olarak bu kutlu ayı önemine ve manasına mütenasip bir şekilde ihya etmenin gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Ceylan, iftar buluşmalarıyla, hane ve esnaf ziyaretleriyle, sahur programlarıyla toplumun tüm kesimleriyle gönül bağlarını sağlamlaştırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Ceylan, “Parti teşkilatlarımız ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla hamdolsun bereketli bir Ramazan ayı geçiriyor. Arkadaşlarımız fakir fukaranın, garip gurebanın, mazlum ve mağdurların kapısını çalışıyor, dertlerine derman, sıkıntılarına ortak oluyor. Muhalefetin Ramazan’ın manevi atmosferini zehirleme çabalarına rağmen bu mübarek günleri en güzel ve en verimli şekilde yaşamaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

“5 YILDIZLI OTELLERDE HALKÇILIK OYNUYORLAR”

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların, parti yöneticilerinin, milletvekillerinin Ramazan ayında şehit yakınları, emniyet mensupları, askerler, sanatçılar, sporcularla da bir araya gelerek hasbihal ettiklerini, sevinçlerini ve üzüntülerini paylaştıklarını ifade eden Ceylan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Muhalefet yandaşlarıyla birlikte boğaz manzaralı 5 yıldızlı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken, biz kendi vatanseverlerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanında, gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine de ulaşmanın mücadelesini veriyoruz.” (Haber Merkezi)

