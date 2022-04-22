Son Dakika

“Bizim ilham ve güç kaynağımız milletimiz”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Mamak Çorumlular Federasyonu tarafından düzenlenen “Geleneksel İftar” programına katıldı.

Güncel 22.04.2022, 18:41
17
“Bizim ilham ve güç kaynağımız milletimiz”

Hemşehrilerinin yoğun ilgili ve sevgi gösterisiyle karşılanan Milletvekili Ceylan, çeşitli konularda da açıklamalarda bulundu.
BİRLİK BERABERLİK VURGUSU YAPTI
Ceylan, “Dünyanın en köklü devlet geleneğine ve vatan sevgisine, en güçlü millî birlik ve beraberliğine sahip millet olarak kendimizi asla çıkmaza girmiş bir duruma düşürmedik ve düşürmeyeceğiz” derken, birlik beraberlik, kardeşlik ve dostluk vurgusu yaptı.
Ramazan’ın, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olmanın yanı sıra, helalleşme, kucaklaşma, dargınlıkları, kırgınlıkları da gidermeye vesile olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ceylan, “Bu ay, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin gücünü yeniden idrak etme, kavrama ayıdır. Artık mağfiret günlerinin sonuna yaklaştığımız Ramazan ayının içinde Kadir Gecesini de barından af günlerinin ve ardından idrak edeceğimiz bayramın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“TOPLUMLA GÖNÜL BAĞINI SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ”
AK Parti teşkilatları olarak bu kutlu ayı önemine ve manasına mütenasip bir şekilde ihya etmenin gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Ceylan, iftar buluşmalarıyla, hane ve esnaf ziyaretleriyle, sahur programlarıyla toplumun tüm kesimleriyle gönül bağlarını sağlamlaştırmaya çalıştıklarını kaydetti.
Ceylan, “Parti teşkilatlarımız ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla hamdolsun bereketli bir Ramazan ayı geçiriyor. Arkadaşlarımız fakir fukaranın, garip gurebanın, mazlum ve mağdurların kapısını çalışıyor, dertlerine derman, sıkıntılarına ortak oluyor. Muhalefetin Ramazan’ın manevi atmosferini zehirleme çabalarına rağmen bu mübarek günleri en güzel ve en verimli şekilde yaşamaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.
“5 YILDIZLI OTELLERDE HALKÇILIK OYNUYORLAR”
Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların, parti yöneticilerinin, milletvekillerinin Ramazan ayında şehit yakınları, emniyet mensupları, askerler, sanatçılar, sporcularla da bir araya gelerek hasbihal ettiklerini, sevinçlerini ve üzüntülerini paylaştıklarını ifade eden Ceylan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Muhalefet yandaşlarıyla birlikte boğaz manzaralı 5 yıldızlı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken, biz kendi vatanseverlerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanında, gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine de ulaşmanın mücadelesini veriyoruz.”  (Haber Merkezi) 
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
14°
az bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 34 63
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 34 31
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Altınordu 32 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25

Gelişmelerden Haberdar Olun

@