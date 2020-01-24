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“Bizim için güneş tekrar doğacak”

Son üç maçı kaybettiklerini ve bir düşüş içerisinde olduklarını belirten Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, “Geçen sezon da birçok olumsuz durum yaşamamıza rağmen şampiyon olduk. İnanç ve azimle hedefe ulaşacağımıza inanıyor, sizlere güveniyorum. Bu haftaki Gümüşhanespor maçında bizim için güneş yeniden doğacak” dedi.

“Bizim için güneş tekrar doğacak”

Son üç maçı kaybettiklerini ve bir düşüş içerisinde olduklarını belirten Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, “Geçen sezon da birçok olumsuz durum yaşamamıza rağmen şampiyon olduk. İnanç ve azimle hedefe ulaşacağımıza inanıyor, sizlere güveniyorum. Bu haftaki Gümüşhanespor maçında bizim için güneş yeniden doğacak” dedi.

24 Ocak 2020 Cuma 00:05
“Bizim için güneş tekrar doğacak”

Son 3 maçını kaybetmesinin sonucu olarak play-off potasındaki yerini kaybeden Çorum Futbol Kulübü Pazar günü Gümüşhanespor’la deplasmanda oynayacağı 20.hafta maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, Başkan Fatih Özcan dünkü antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

İdman öncesi sahada gerçekleşen toplantıda futbolculara hitaben bir konuşma yapan Başkan Fatih Özcan, geçen sezon da birçok olumsuzluk yaşamalarına rağmen Play-Off’tan da olsa şampiyon olduklarını hatırlattı. Başarının mutlu ortamlarda elde edilebildiğine dikkat çeken Başkan Fatih Özcan, “Maalesef üç haftadır bir düşüş içerisindeyiz. Bunun sebeplerinden biri de mutsuzluktur. Aranızda mutsuz olan varsa hemen bugün ayrılsın. Daha önce mutsuz olduğunu belirten bazı oyuncularla yollarımızı ayırmıştık. Varsa mutsuz olan, hemen ayrılsın.

Bu takım layık olduğu yere gelecektir. Bunun için ben bedel ödemeye hazırım. Geçen sezon birçok olumsuzluk yaşamamıza rağmen şampiyon olduk. Bu sezon da inanç ve azimle hedefe ulaşacağımıza inanıyor, sizlere güveniyorum. Ben, her zaman dimdik yayınızdayım. Yeter ki mutlu olmasını bilin” şeklinde konuştu.

Geçen hafta iç sahada İnegölspor’la seyircisiz oynadıkları ve 1-0 öne geçmelerine rağmen 1-0 kaybettikleri maça da değinen Başkan Özcan, “İnegölspor maçında taraftarımız olsaydı sahadan galibiyetle ayrılırdık. Ama artık bu maç geride kaldı. Şimdi önümüzde çok önemli bir Gümüşhanespor maçı var. İnanıyorum ki, bu maçta bizim için güneş tekrar doğacak” dedi.

(Rıfat KARA)

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