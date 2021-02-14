“Bizim hiçbir önyargımız yok; eğriye eğri, doğruya doğru!”

Programın ilk sorusu üzerine, Covid-19 aşılarının devam ettiğini, ancak Çorum’da da mutasyona uğramış virüse rastlandığını hatırlatan Yolyapar, bahar ayları ile birlikte bir nebze olsun normale dönülebileceği umudunu dile getirerek, “İşyeri kapalı olan ya da cirosu düşen esnaf, çok zor durumda. Günübirlik gelirleriyle geçinenler ise açlık noktasına geldiler. Bu yüzden, maske-mesafe-hijyen önlemlerine sımsıkı uyarak normalleşmeye katkıda bulunmamız gerek” diye konuştu.

İşten çıkarılan DİSK’e bağlı Metal-İş Sendikası’na üye işçilerin eylemleri ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Mehmet Yolyapar, özel sektörde sendikalaşmaya sıcak bakılmadığını, oysa Batı’da sendikaların işveren açısından da bir güvence oluşturduğunu belirterek, “İşçilerin mağduriyetini mutlaka önlemek, her şeyden önce adaletin ve sosyal devlet anlayışının bir gereği. Genel anlamda ise, sendikacılığın Batı’daki örnekleri gibi yeniden yapılandırılması gerektiğine inanıyorum. İşyerinin verimliliği ve kârlılığı da, sendikanın öncelikleri arasında yerini almalı." ifadesini kullandı.

Meltem Danışman Çınar’ın, Çorum’un, silahlı şiddet haritasında Samsun’dan sonra bölge ikincisi olduğunu hatırlatması üzerine de Yolyapar, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Polisimizin ve jandarmamızın titiz bir çalışma içinde olduğunu biliyorum. Ölümle ya da yaralanmayla sonuçlanan silahlı çatışmaların çoğu, mafya türü küçük örgütlenmelerin, kendi aralarındaki, üstünlük kurmaya yönelik güç gösterilerinden kaynaklanıyor. Bunların çoğunluğu da maalesef gençler…Ve ne yazık ki, mafya dizilerinin de özendirici bir etki yaptığını görüyoruz. Hayatının baharında ölen ya da hapse giren bu gençlerimiz için çok üzülüyoruz. Şiddet eğilimlerini her türlü frenlemek, mafyalaşmayı özendiren iklimi de tümüyle ortadan kaldırmak zorundayız.”

Belediye’nin tarihi meydan projesi ile ilgili soruyu da yanıtlayan duayen gazeteci Yolyapar, Belediye’nin, kültür değerlerini görünür hale getirme ve Çorum turizmini canlandırma yolunda gündemine aldığı projeleri takdirle karşıladığını belirterek, “Yarım asırlık meslek yaşamım boyunca, önyargılı olmamaya azami özeni gösterdim. Katılmadığım görüşlere de saygılı olmaya çalıştım. Eğriye eğri, doğruya doğru dedim. Bu bakımdan, 1970’li yıllarda merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun hayali olan, benim de hayalini kurduğum tarihi meydan, Kale’nin restorasyonu, kültür yolu gibi projeleri büyük bir coşkuyla alkışlıyorum.” dedi.

Meltem Danışman Çınar’ın, 27 Ocak tarihli “Hayallerinden ve haklarını istemekten asla vazgeçme” ve 29 Ocak tarihli “Çorum’un potansiyelini ve vizyonunu anlatmamışız” başlıklı yazılarını hatırlatması üzerine de Yolyapar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çorum’un sanayi kenti olabilmesi için havalimanı şart. Bazı hemşehrilerimiz bu gerçeği anlamamakta ısrar ediyorlar. Bir de ‘demiryolu havalimanından daha önemli’ diye çokbilmişlik taslayanlar var. Çorum’un demiryolu sorunuyla ne zamandan beri ve ne kadar ilgilendiniz acaba? Demiryolunun önemini biz bilmiyor muyuz? Kimse merak etmesin, demiryolunun da takipçisi biziz. Ama, sanayileşme yolundaki, ihracatı milyar dolar düzeyine ulaşmış Çorum dururken, bittiği anda kapısına kilit vurulacak yerlere havalimanı yapılmasındaki adaletsizliği gündemimizde tutmaya ve Çorum’un havalimanı hakkını istemeye devam edeceğiz.”

Mehmet Yolyapar, Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar’ın, Ak Parti İl Kongresi ile ilgili sorusu üzerine de, seçimle, yeniden iktidar partisinin il başkanı olan Yusuf Ahlatcı’nın, Çorum sorunlarına yaklaşımını çok iyi bildiğini belirterek, “Çorum’un temel sorunları ve talepleri konusunda değerli Yusuf Ahlatcı’nın da aynen bizim gibi düşündüğünü ve Ankara’da çok etkin girişimlerde bulunduğunu biliyorum. Bazı taleplerle ilgili alınmış sözler var. Havalimanı konusunda da, önceki Ulaştırma Bakanı ikna olmuştu. Yeni Bakan ise, sanayi kenti olma yolundaki Çorum’un, potansiyeli olmadığı halde havalimanı yapılan yerlerden farklı olduğunu, Yusuf Ahlatcı’nın ve Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın ısrarlı çabaları sonucu anlamaya başlamış görünüyor.” şeklinde konuştu.

Meltem Danışman Çınar, Capital Dergisi’nin Türkiye’nin en büyük 500 şirketi değerlendirmesinde, Ahlatcı Holding’in iki şirketinin toplam cirosuyla Tüpraş ve THY’den sonra üçüncü sırayı aldığını hatırlatarak, Çorum’un gururu olan Ahlatcı’nın gösterdiği büyük gelişim konusunda Yolyapar’ın görüşlerini sordu.

Bir işadamının, bir kentin kaderini değiştirebileceğine ilişkin görüşünü yıllardır dile getirdiğini tekrarlayan Mehmet Yolyapar, “Ahlatcı Holding, cirosuyla Türkiye’nin devleri arasında yer aldı, sektörünün ihracat şampiyonu oldu. Bilim ve teknoloji ofisiyle Covid-19 aşısını buldu. Bugünlerde Enerya’yı bünyesine katarak doğalgaz dağıtımında Türkiye’nin % 22’lik payına sahip olacak. Bütün bunlar inanılır gibi gelişmeler değil. Bu büyüklük ve güç, inanıyorum ki Çorum’un kaderini değiştirecektir. Ahmet Ahlatcı’yı, bir dost, bir hemşehri olarak gururla ve takdirle izliyorum. Tüm Çorumluların da, komplekslerinden arınarak, bu olağanüstü başarının arkasında durmalarını, en azından önünden çekilmelerini temenni ediyorum.” dedi.

Çorum Belediyesi’nin araç kiralama yöntemi yerine 59 yeni araç almasını olumlu bir icraat olarak değerlendiren Yolyapar, Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner’in büyükşehir belediyeleri ile kurduğu dostluk ilişkilerinin de takdire şayan olduğunu söyledi.

(Haber Merkezi)