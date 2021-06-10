“Bizim canımız yandı, başkasının yanmasın”

1 yıl önce düzenlenen 6.2 milyon liralık “sahte senet” nedeniyle taşınır ve taşınmaz tüm mal varlığına haciz ve banka hesaplarına bloke konulan, haciz kararını kaldırmak için 4 milyon lira ödemek zorunda bırakılan Şahin Otomotiv sahibi Serdar Görücü, “Bizim canımız yandı, başkalarınınki yanmasın” dedi.

İşyerinde Avukat Emre Renda ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Serdar Görücü, Ramazan ayının ilk gününde taşınır ve taşınmaz tüm mal varlığına haciz ve banka hesaplarına da bloke konulduğunu, konuyu araştırdığında ise karşısına 6 milyon 200 bin TL tutarında sahte bir senet çıktığını söyledi.

Karşı tarafın avukatıyla görüştüklerinde, avukatın kendilerine “2 milyon lira bize yollayın, Pazartesi randevu verelim” dediğini, bunun üzerine “Bizim böyle borcumuz yok” yanıtını verdiğinde ise telefonun yüzlerine kapandığını belirten Görücü, Çorum’da siyaset, bürokrasi, iş dünyası ve yargı temsilcileriyle yaptıkları tüm görüşmelerde “sorunun yargıda çözülmesi gerektiği” yanıtını aldıklarını dile getirdi.

Avukatıyla birlikte İstanbul’a giderek karşı tarafından avukatıyla görüştüklerini kaydeden Görücü, şunları söyledi:

“Silahlı kişilerin bulunduğu bir ofise gittik. Karşı tarafından avukatı, ‘Biz sizinle satranç oynuyoruz. Biz ilk hamleyi yaptık, siz de ikinci hamleyi yapacaksınız’ dedi. Türkiye’nin birçok iline kiraladığımız araçlar vardı. Bu araçlar sürekli bağlanmaya başladı. Firmamız ya batacaktı, ya da karşımızdakilerle anlaşacaktık. Bunun üzerine taşınmaz tüm mal varlığımıza haciz ve banka hesaplarımıza konulan blokeyi kaldırmak için anlaşmak zorunda kaldık. 2 milyon lira verdik, 2 milyon lira da çek verdik. Bu şekilde benim imzalamadığım ve sahte olduğu kanıtlanan senedi alabildik.”

DAVA AÇMAK İÇİN 9.5 MİLYON TEMİNAT İSTENDİ

Tek çözümün dava açmak olduğunu ve bu davayı açmak için olmayan bir borca karşılık yaklaşık 9,5 milyon TL teminat yatırılması gerektiğini, bunun da 2 gün içerinde yapılması gerektiğini belirten Görücü, bu meblağı temin edemedikleri için karşı tarafın avukatıyla muhatap olmak zorunda kaldıklarını söyledi.

“AYNI ŞEKİLDE MAĞDUR EDİLEN BAŞKA FİRMALAR DA VAR”

Aynı yolla mağdur edilen başka firmaların da bulunduğunu söyleyen Serdar Görücü, “Firma olarak bu duruma kayıtsız kalmayacağız ve sonuna kadar gideceğiz. 140 çalışanı olan bir firma olarak 31 Aralık’tan itibaren artık kamu kurumlarıyla iş yapmama kararı aldık. Biz bu kent için, bu vatan için bu kadar uğraşırken, istihdam yaratırken, devletimizi ne yazık ki yanımızda göremedik. Bu olayda kaç kişinin canı yandı, en önemlisi ailemizin canı yandı. Ticaret yapan işletmeler, kurulan kumpaslarla mağdur ediliyor ve bu duruma da herkes sessiz kalıyor” dedi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Avukat Emre Renda ise sahte bir senetle bir kişinin tüm mal varlığına el konulabildiğini ve borçlandırılan kişinin tek yapabileceği şeyin ise menfi tespit davası açmak ya da imzaya itiraz yolunu seçmek olduğunu ifade etti.

Menfi tespit davasının açılabilmesi veya haczin kaldırılması için yüzde 115 oranında kanunda öngörülen bir teminatın söz konusu olduğunu belirten Emre Renda, “Böyle bir durumla karşılaşan kişiler bu teminatı kısa sürede bularak dava açamamaktadır. İmzaya itiraz noktasında ise yüzde 15 teminat söz konusudur. Ayrıca dava açılsa bile haciz ve yakalama işlemleri de devam etmektedir. Haciz ve yakalamalar devam ederken, mahkeme süreci de yaklaşık 3-4 yıl kadar sürmekte, buna ise borçlandırılan kişiler ekonomik olarak dayanamamaktadır. Böyle olunca kişiler mecburen karşı tarafla anlaşarak senette yazan meblağı ödemek zorunda kalmaktadırlar” dedi.

Bu konu ile ilgili 10’larca kişinin mağduriyet yaşadığına dikkat çeken Avukat Emre Renda, “Bu konu sadece Çorum’da karşımıza çıkmıyor. Özellikle Samsun, Kayseri ve Ankara illerinde sıkça görülmektedir. Bu şekilde kişilerin büyük meblağlar ödediğini ve sonucunda da firmaların battığına şahit olmaktayız” diye konuştu.

Av. Renda, sahte senet kumpası kuranlarla ilgili olarak en kısa süre içerisinde Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. (Haber Merkezi)

