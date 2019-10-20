BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geldiği Çorum'da Turgut Özal Konferans Salonu’nda düzenlenen partisinin il kongresine katıldı. Burada partililere seslenen Destici, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili açıklamalarda bulundu, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini söyledi. Destici, “Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Ordumuz şu anda Suriye'nin kuzey doğusuna güçlü bir harekât gerçekleştiriyor. Büyük Birlik Partisi olarak bu harekâtı başından beri destekledik. Harekâtın yapılması noktasında da tavsiyelerimizi dile getirdik. Çünkü bu bir zaruretti ve neticede devletimiz gereğini yaptı. Ordumuz bölgeyi teröristlerden temizlemek için güçlü bir harekât başlattı.” dedi.

'BU BİR İŞGAL DEĞİLDİR'

Harekâtın asla Suriye'nin doğusunda yaşayan Kürtlere karşı olmadığını vurgulayan Destici, "Buradan hem batıya, hem Avrupa'ya, hem de bu soysuz ve hainlere şunu söylemek istiyorum: Kürtler bizim kardeşimiz. Kürtlerle etle tırnak gibiyiz. Bizi ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Dolayısıyla bu harekât asla ve kata Suriye'nin doğusunda yaşayan Kürt kardeşlerimize karşı değildir. Bu büyük bir iftiradır. Ya da tehcir değildir Ermeni artıklarının ifade ettiği gibi. Bazıları da işgal diyor. Batı, Avrupa Birliği 'işgal' diyor .Bu bir işgal değildir, tam tersine orayı özgürleştirmedir, teröristlerden kurtarmaktır. O bölgeyi asıl sahiplerine teslim etmek için bu harekat yapılmıştır" diye konuştu.

'MEKTUBU KINIYORUZ'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektuba tepki gösteren ve bu mektubu kınadığını kaydeden Destici, "Dünya devletleri, Birleşmiş Milletler, ABD harekatın durdurulmasını istedi. Türkiye durdurmayınca ABD'den heyet geldi. Bu heyetten önce bir mektup geldiği ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanına yönelik aptalca ve şapşalca yazılmış mektubu reddediyoruz ve kınıyoruz. Esas muhataplarının da sahibine iade etmesini ve hadlerini bildirmesini bekliyoruz. Bu siyaset meselesi değildir, siyaset üstüdür" ifadesinde bulundu.

(Yusuf ÇINAR)