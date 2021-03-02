Belediye Meclisi’nde gündem dışı söz alan Yılmaz, esnafın ciddi manada ekonomik kriz içinde olduğunu belirterek, “Kahvehaneler, ocaklar, salonlar kapatıldı. Ama tek şey serbest bırakıldı. Kongreleri lebaleb doldurup kongre yapılmasını serbest bıraktık. AK Parti Belediye Meclis Üyesi Meryem Demir AK Parti Kadın Kolları Başkanı bir kongre yapıyor ve ardından Covid-19’a yakalandı. Kendisine çok geçmiş olsun diyorum. Ama bakıyoruz kongreden sonra oraya katılan kaç kişi karantinaya alındı? Sağlık Müdürlüğü ya da iktidar görevini yerine getirmiş midir? Bize yasak olan size yasal mıdır? Yasak silsilesi toplumun tüm kademelerini kapsıyorsa AK Parti kongreleri o hep bahsedilen sosyal mesafe kurallarına uyarak yapılmalı idi. Bunun sorgulanmasını istiyoruz” dedi.

“ŞEHİR İÇİNDEKİ TEKSTİL ATÖLYERİNE ANLAYIŞ GÖSTERİLMELİ”

Pandemi sürecinde şehir içinde faaliyet gösteren 60 tekstil atölyesine yazı gönderildiğini kaydeden Yılmaz, “Bu işyerleri ruhsatsız olabilir. Bu işyerleri açılmış ve yatırım yapmışlar. Şimdi bu insanlara deniliyor ki taşının, sanayide çalışın. Siz gitmezseniz biz gelir mühürleriz diyorlar. 60 işletme 2 bin çalışandan söz ediyoruz. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın Hazır Elbiseciler Odası Başkanı ile yaptığı görüşmeden haberimiz var. Bir tekstil kent kurulabilir mi diye bir gayretleri var. Biz de o konuda destek oluyoruz. Bu kadar esnaf ve çalışanın birden mağdur edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz ve belediyemizin bu hususta anlayışlı davranacağını ümit ediyoruz” açıklamalarında bulundu. (Haber Merkezi)

