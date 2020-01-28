“Bizde şirket fakir, patron zengin, oysa şirketi değerli yapmak gerek”

2008’de, bankaların bir koyundan 8 post çıkarmaya kalkışmaları nedeniyle krizin kaçınılmaz hale geldiğini vurgulayan Çalışkanalp, krizden kaçınmak ve gelmişse de krizi yönetmek için sağlam bir şirket stratejisine ihtiyaç olduğunu, şirketlerin önce, büyümeyi esas alıp ciro şirketi mi olacaklarına, yoksa kısa yoldan kârlılığı mı hedef alacaklarına karar vermeleri gerektiğini söyledi.

Armağan Çalışkanalp, ülkemizde genellikle şirketlerin fakir, patronların zengin olduğunu, oysa, kârın şirkette tutulması ve şirketin değerli hale getirilmesi gerektiğini anlatarak, “Şirketin sürdürülebilirlik ve finanse edilebilirlik stratejisi olmalı. Kârı, ticaret ve üretim dışı alanlara transfer etmek, şirketin içinin boşaltılması anlamına gelir” diye konuştu.

(Erkan BAYATLI)