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“Bizde şirket fakir, patron zengin, oysa şirketi değerli yapmak gerek”

Ekonomist Armağan Çalışkanalp, Çorum İş Kadınları Derneği tarafından düzenlenen “Değerler Üzerine Konuşmalar” toplantısında, kriz yönetimi ve yurtdışı finans kaynaklarına nasıl ulaşılacağı konularında iş insanlarına, akademisyenlere ve kurum yöneticilerine bilgiler verdi.

“Bizde şirket fakir, patron zengin, oysa şirketi değerli yapmak gerek”

Ekonomist Armağan Çalışkanalp, Çorum İş Kadınları Derneği tarafından düzenlenen “Değerler Üzerine Konuşmalar” toplantısında, kriz yönetimi ve yurtdışı finans kaynaklarına nasıl ulaşılacağı konularında iş insanlarına, akademisyenlere ve kurum yöneticilerine bilgiler verdi.

28 Ocak 2020 Salı 23:43
“Bizde şirket fakir, patron zengin, oysa şirketi değerli yapmak gerek”

2008’de, bankaların bir koyundan 8 post çıkarmaya kalkışmaları nedeniyle krizin kaçınılmaz hale geldiğini vurgulayan Çalışkanalp, krizden kaçınmak ve gelmişse de krizi yönetmek için sağlam bir şirket stratejisine ihtiyaç olduğunu, şirketlerin önce, büyümeyi esas alıp ciro şirketi mi olacaklarına, yoksa kısa yoldan kârlılığı mı hedef alacaklarına karar vermeleri gerektiğini söyledi.

Armağan Çalışkanalp, ülkemizde genellikle şirketlerin fakir, patronların zengin olduğunu, oysa, kârın şirkette tutulması ve şirketin değerli hale getirilmesi gerektiğini anlatarak, “Şirketin sürdürülebilirlik ve finanse edilebilirlik stratejisi olmalı. Kârı, ticaret ve üretim dışı alanlara transfer etmek, şirketin içinin boşaltılması anlamına gelir” diye konuştu.

(Erkan BAYATLI)

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