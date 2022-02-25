Bizans dönemine ait 361 tarihi eser ele geçirildi
Çorum'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda erken Bizans dönemine ait 361 tarihi eser ele geçirildi.
Güncel 25.02.2022, 15:36 25.02.2022, 19:24
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi eser ticareti yapan 3 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.
Bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından üç zanlının bulunduğu araç, kent girişinde durduruldu.
Zanlılara ait araç ve evlerde yapılan aramalarda tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen 361 parça eser bulundu.
Çorum Müzesi uzmanlarınca yapılan incelemede, eserlerin erken Bizans dönemine ait olduğu tespit edildi.
Zanlılar hakkında izinsiz tarihi eser ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.
Öte yandan zanlıların polis ekiplerince takip ve arama görüntüleri, polis kamerasıyla kaydedildi.
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