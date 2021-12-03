“Biz, zor şartlarda yarıştan kopmadık, bundan sonra da kimse kopartamaz”

Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, İnegölspor’la oynayacakları maçı kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedeflediklerini ifade ederken, sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarını yineledi.

Sakatlıklardan çok çektiklerinin bir kez daha altını çizen Ahmet Yıldırım, aynı durumun Beşiktaş’ın da başına geldiğini, Beşiktaş’ın dağıldığını ancak kendilerinin halen şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarına dikkat çekti.

Son 4 haftada berabere kalmalarına rağmen hep galibiyeti kaçıran taraf olduklarını da kaydeden Ahmet Yıldırım, bugüne kadar yaşadıkları olumsuzluklara rağmen şampiyonluk yarışından kopmadıklarını, bundan sonra da kopmayacaklarını dile getirdi.

Ahmet Yıldrım’ın açıklamaları şöyle:

HEP GALİBİYETİ KAÇIRAN TARAFTIK

4 haftadır berabere kalıyoruz. Bakıldığı zaman şampiyonluğa oynayan takımlarda bu beraberlikler puan kaybı gibi gözüküyor. Ama şu bilinmesi gerekiyor ki, biz yaklaşık 1.5 aydır antrenmanlara sakatlıklardan dolayı 13, 14 kişi çıkıyorduk. Son 4 maçımız berabere bitti ama galibiyeti kaçıran taraf hep bizdik.

BEŞİKTAŞ DAĞILDI, BİZ DEVAM EDİYORUZ

Bu örneği vermek doğru mu bilmiyorum ama, bizim yaşadığımız bu durumun aynısını Beşiktaş da yaşadı. Beşiktaş dağıldı ama bizim takım hala şampiyonluk yarışında ve en büyük adaylardan bir tanesi. Bunu sadece ben demiyorum, birçok antrenör arkadaşım, rakiplerimizde görev yapan teknik adamlar ve futbolcular söylüyor. Hepsi ligi bizim götüreceğimizi söylüyorlar. Tabi bu onların kendi düşünceleri.

Bizim penceremizden baktığımız zaman da, eksik olsak da, hedeflediğimiz noktaya ulaşacağımıza inanıyoruz. Dün itibariyle antrenmanımızı tam kadro yaptık. Bir tek Burak Çalık’ta sıkıntı var.

KAYBETMEMEYİ ALIŞKANLIK EDİNDİK

Şampiyonluk yarışından kopmayan, çok daha istekli, çok daha arzulu bir takım görüntüsü içerisindeyiz. O yüzden kimsenin şüphesi olmasın, biz bu zor şartlarda yarıştan kopmadık, bundan sonra da kimse koparamaz.

Çok şükür, takımımızın kaybetmeme alışkanlığı var. İnegöl maçı ile birlikte kaybetmemenin yanı sıra kazanma alışkanlığımızı da kazanacağız.

BU HAFTA EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ TARAFTAR

İnegöl maçında tek sıkıntımız, taraftarımızın yanımızda olamaması. Taraftarımızın tribünde olması, hakemi baskı altına alıyor, akabinde oyuncularımızı daha iyi motive ediyordu. Ama maalesef bu maçta onlardan yoksun olacağız. Biz, zor şartlarda dağılmayan, yarışı bırakmayan bir takımız. Şimdi tam kadro çalışıyoruz. Bunun da mükâfatını iyi saha sonuçları ile alacağımızı düşünüyorum.”

(Hüseyin AŞKIN)

