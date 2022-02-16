“Biz vatandaşın canını, siz cebinizi düşünüyorsunuz”

Sungurlu’ya Ortalama Hız Tespit Sistemi yerine EDS’nin biran önce kurulması gerektiğini söyleyen Başkan Şahiner, “6 yıldır EDS istiyoruz. Yerini bile bildirmemize rağmen hiç bir adım atılmıyor. Şimdi Sungurlu’nun ağzına bir parmak bal çalmak için ortalama hız tespit sistemini açacaklar. Ama bu sistem, ceza kesmekten başka hiçbir şeye yaramayacaktır” dedi.

“Kırıkkale’de, Balışeyh’de ve Delice’de EDS var. EDS sayesinde şehir geçişlerinde kaza neredeyse olmuyor denecek kadar az” diye konuşan Başkan Şahiner konuyla ilgili açıklama yaparak şu görüşlere yer verdi: “Sungurlu’da en çok kaza şehir geçişinde yani kavşaklarda meydana geliyor. Bu yüzden de ortalama hız tespit sistemi vatandaşın canını acıtmaktan başka hiçbir şeye yaramayacak. Biran önce bu yanlışlıktan dönülmesi gerekiyor”

VATANDAŞ TEPKİLİ !

“Sungurlu Belediyesi’ne sırf para gelecek” diye EDS’nin kurulmadığını yorumlarında belirten vatandaşlar ise “Yolun bu tarafında yaşayan binlerce kişi her gün bu yoldan geçerek şehir merkezine geliyor. Birçok kişi bu yolda karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti. Bu tür kazaların daha faza yaşanmaması, daha fazla kişinin canının yanmaması için EDS’nin kurulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SU TEPKİSİ

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner yaptığı diğer bir açıklamada da Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile yetkililere tepki gösterdi.

Sungurlu’nun sorunları ve talepleri ile ilgili yapılan başvuruların Vali Mustafa Çiftçi tarafından sürekli reddedildiğini belirten Şahiner: “Sungurlu’nun %85 suyunu karşılayan Salman köyü su havzasında pancar ekimi, bu havzanın 3/2’sini alıyor. Sungurlu’ya su kalmıyor. Yazın su sıkıntısı ile karşı karşıya kalacağız. Bunun için daha önce buralarda pancar ekiminin yapılmamasını talep ettik. Ancak talebimiz Vali tarafından reddedildi. Tekrar başvuru yaptık, yine reddedildi. İlçemiz büyük bir ‘SU’ problemi ile karşı karşıya. Devletin valisi olarak Çorum ve ilçelerinin sorunları hususunda adaletli olamadınız. Her geçen gün gelişen bir ilçeye sırf muhalif bir belediye olduğu için iktidar partisinin emrettiği gibi muamele gösterdiniz” diye konuştu.

Sungurlu’da önümüzdeki yaz aylarında yaşanacak su sıkıntısını sık sık dile getirdiklerini ve artık somut adımların atılması gerektiğini anlatan Şahiner, “Derdimizi ne AK Partili vekillere ne de devletin valisine sesimizi duyuramadık. Kilometrelerce mesafeden Çorum’a su getiren zihniyet, Sungurluya 6 kilometre mesafedeki Evci Göleti’nden su getirmeye yanaşmıyor. Ama size Sungurlu’yu yedirtmem. Sungurlulular AK Partili vekilleri ve Valiyi unutmayacaktır” dedi.

(Uğur GÖRKEM)

