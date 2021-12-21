“Biz kadınlar her şeyi başarabiliriz”

AK Parti Genel Merkez Çevre Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, 2015 yılında çıktıkları bu yolda kooperatifçilikle ilgili süreçte devletin büyük gücünü ve kadınların emeklerini yanlarına aldıklarını vurgulayarak, “Güçlenen Kooperatifler Güçlenen Kadınlar projesinin bu hale geldiğini görmekten büyük gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese başta Valiliğimize teşekkür ediyorum. Biz kadınlar her şeyi yapabiliriz, biz yapmakla mükellefiz, birkaç işi bir arada yapabiliriz ama siz erkeklerin siz kamunun desteklerine ihtiyacımız var. O yüzden katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki akşam açıkladığı ekonomide yeni paket sonrası dolardaki düşüşü hatırlatarak şunları söyledi: “Dün ki operasyonda da ekonominin ne kadar önemli olduğunu yeniden anladık. Bizim sıkışmaya, üretmemeye imkânımız yok. Biz her zaman için üreten bir toplum olmalıyız. Ve bizim paralarımız birileri tarafından tutulmamalı. Parayı ortaya çıkarabilmek için de bizim istihdama, mekana ve işe sahip olmaya ihtiyacımız var. Bunların nasıl olduğunu kadınlarımız kooperatifçilik yoluyla Çorum’da bize gösterdi. Gerçekten ben Çorum’la gurur duyuyorum.”

Son dönemde üretimde e ticaretin önemini de hatırlatan Kurt, kadınlardan e ticaretten korkmamalarını, e ticareti öğrenmelerini istedi. (Nurdan AKBAŞ)

