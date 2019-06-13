‘Biz gelecek nesiller için çalışıyoruz’

“Cinnet sınırlarında yaşayan bir toplumun tek çıkış yolu Peygamber Efendimiz’in örnekliğidir” diyen Göle, “Yeryüzünde akan kanın durması, dökülen gözyaşının dinmesi, emek ve alın teri sömürüsünün son bulması, Efendimiz’in tebliğ ettiği mesajın ete kemiğe bürünmesi ile mümkün olacaktır. Buna inanan ve bunun için adım atan bir neslin üzerinde iz bırakabilmenin derdindeyiz. Kutlu Nebi´nin yaşamının her evresi hepimiz için en güzel örneklik teşkil etmektedir. Siyer-i Nebi yarışması vesilesi ile binlerce gencimiz insanlık için eşsiz bir timsal olan Efendimizi daha da yakından tanıma fırsatı bulacaklardır. Günümüzde gerek uyuşturucu, alkol, sigara, gerek diziler gençlerimizin ahlâk ve maneviyatını tahrip etmektedir. Bizler millî ve manevî değerlere bağlı bir gençlik yetiştirerek bu ifsadın önüne geçebiliriz. Bunun için Siyer-i Nebi Yarışması yaparak, ortaokullu gençlerin Peygamber Efendimizin hayatını okumasına vesile oluyoruz. Bizler sevgili Peygamberimizin razı olacağı bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Bu ve benzeri yarışmalarımız devam edecektir. Biz yarınlar için çalışıyoruz, gençlerimiz de aziz milletimizin ve ümmetin yarınlarıdır” ifadelerini kullandı.

Dereceye giren öğrencilere bugün Turgut Özal Konferans Salonu'nda saat 20.30 da Siyer-i Nebi Ödül Töreni'nde sahiplerini bulacak. (Haber Merkezi)