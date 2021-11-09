“Biz birleştirirken, birileri ise ayrıştırmaya çalışıyor”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) İl Başkanı Engin Erenler, "Alevi erkeklere kız vermeyin" diyen Yeni Şafak Gazetesi'nin İlahiyatçı Yazarı, hemşehrimiz Hayrettin Karaman'ı eleştirdi.

Erenler; bir vücudun sağ kolunun da sol kolunun da bir olduğunu ve insanlara düşenin elleri birleştirmek olduğunu belirterek bu vücudun adının Türkiye olduğunu kaydetti.

"Alevi’si de bizim, Sünni’ si de bizim Lazı’ı da Çerkez’ de, Kürt’ü de bizim" diyen Erenler, TDP'nin birleştirmek isterken birilerinin ayrıştırmak için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Yıllarca Türkiye'nin ayrıştırma yüzünden büyük zorluklar çektiğine dikkat çeken Engin Erenler, "Bizim Parti politikamız belli; küsenleri barıştırmaya geliyoruz, barışı ilan etmeye geliyoruz, bizim siyasetimizde ötekileştirme yok, ayrıştırma asla yok, sen-ben yok, bir tane Türkiye var. Canımızı vermeye geliyoruz. Annesi ve eşi sizin tabirinizle Sünni, babası ve şahsı Alevi çocuğu olarak biz yıllar önce birleştik. Sen ve senin gibi düşünen zihniyeti kınıyoruz" ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

