“BİZ BİR TAKIMIZ”

Seramik sektöründeki yükselişi ile Çorum’un gururu olan Ece Holding, ISVEA markasıyla UNICERA İstanbul Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı’ndaki yerini aldı.

Türkiye Seramik Federasyonu ve Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, yönetici kadrosuyla “Biz bir takımız” pozu verdi. (Haber Merkezi)

