“Biz beraber oldukça kırmızı çizgilerimizi kimse geçemez”

İl Genel Meclisi üyeleri Şubat ayı toplantılarına Osman Günay yönetimindeki ilk oturumla başladı. Süleyman Ateş, Suat Aydoğan ve Erdoğan Köroğlu’nun mazeret dilekçelerinin okunarak oybirliğiyle onaylanmasının ardından bir önceki toplantının karar özetinin okunmasıyla birlikte başlayan Şubat ayı ilk oturumuna gündem dışı konuşmalar damga vurdu.

Irkçı Yunan Milletvekili Loannis Lagos’un AP’de yaptığı bayrak provokasyonuna tepki gösteren İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Yunanistan’ın ve İsrail’in cibilliyetinin gereğini yaptığını dile getirdi.

İdlib’te rejim güçlerince yapılan saldırıda 6 askerimizin şehit olduğunu belirten Günay, Elazığ ve Malatya’da deprem nedeniyle 41 vatandaşımızın şehit düştüğünü hatırlattı. Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Türk Milleti’ne başsağlığı temennisini dile getiren Günay, Irkçı Yunan Milletvekili’ne de tepki gösterdi.

Toplantıda gündem dışı konuşmalarda AK Parti, CHP ve MHP grupları adına Mehmet Bektaş, Yıldız Bek ve Selim Dölcü birer konuşma yaparak hem İdlip’te dün şehit düşen 6 askerimiz, hem Elazığ ile Malatya’da hayatını kaybeden 41 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başladı.

Devletimizin deprem yaralarını sardığını ve sarmaya devam ettiğini, vatan, bayrak, ezan ve Kur’an’ın kırmızı çizgimiz olduğunu ve biz bir olduğumuz sürece kimsenin kırmızı çizgilerimizi geçemeyeceğini dile getiren Bektaş, Bek ve Dölcü, bayrağımıza saldıran Yunan milletvekiline tepki gösterdi.

Daha sonra Abdurrahman Karagöz bir konuşma yaparak Yıldız Bek’in Koçhisar Barajı’nın yapıldığı köyün arazilerinin sulanmadığı yönündeki açıklamasına cevap verdi. Karagöz, Koçhisar Barajı’nda ikinci etap sulama projesinin bu sene veya gelecek sene yapılacağını, Alaca Koçhisar Köyü ile birkaç köyün daha sulama sorununun çözüleceğini vurguladı.

Toplantıda daha sonra ise İl Genel Meclisi üyelerinin önergelerine geçildi. Arif Çamiçi ve Sadık Aşık’ın salon sporlarında spor kulüplerine yapılan yardımlar, sporcu sayısı ile ilgili önergesi incelenmek üzere Gençlik ve Spor Komisyonu’na havale edilirken, tarımda çalışan erkek ve kadın sayısı, yaşları, sigortalılık durumları ile ilgili Dursun Kaya, Yavuz Aykaç ve Engin Demir’in önergesi ise Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na havale edildi. Toplantıda Abdullah Uysal, Selim Dölcü ve Özcan Çetin’in uyuşturucu zararlarının önlenmesinde annelerin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili önergesi ise AR-GE Komisyonu’na havale edildi. Çorum merkez ve ilçelerindeki kazılar ve bu kazılarda çıkan eserlerin nerede sergilendiği, ziyaretçi sayıları ve değerleri ile ilgili Alaettin Tosundereoğlu, Suat Atalay ve Doğan Uçar’ın önergesi ise Kültür ve Turizm Komisyonu’na oybirliğiyle havale edildi.

Toplantıda daha sonra ise gündem maddelerine geçildi. Buna göre İl Özel İdaresi emrinde 2018 yılından beri tam zamanlı sözleşmeli olarak görev yapan 4 adet teknik personele 2 bin 989 TL net, artı bin 790 TL ise net ek ödeme ile birlikte 4 bin 779 TL aylık net ücret ödenmesi görüşülerek kabul edildi.

(Volkan SINAYUÇ)