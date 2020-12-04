Biyokütle Tesisinin yolu da asfaltlandı

İhtiyaç olan yerlerde belirledikleri öncelik sırasına göre asfalt çalışmalarını büyük bir hızla devam ettirdiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yenilenebilir enerji kaynaklarından Biyokütle Tesisine giden yolu da asfaltladıklarını söyledi. Toplam 610 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki yolun yapımının tamamlanması ile birlikte tesisin ulaşım noktasında da her hangi bir eksiğinin kalmadığını kaydeden Zahir, asfalt programı içerisinde yer alan diğer yerlerle ilgili de çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.