Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
106785
ALTIN
269.040
DOLAR
5.6897
STERLİN
7.3729
EURO
6.3026

Biyokütle enerji santrali ile meyve bahçesi yan yana

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kurulmakta olan Biyokütle Enerji Santralinin tarım arazilerine ve ürünlere zarar vereceği yönündeki tartışmalar sürerken, Çorum’un Mecitözü ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce enerji üretimine geçen aynı tür santralin yanında meyve üretimi gerçekleştiriliyor. 

Biyokütle enerji santrali ile meyve bahçesi yan yana

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kurulmakta olan Biyokütle Enerji Santralinin tarım arazilerine ve ürünlere zarar vereceği yönündeki tartışmalar sürerken, Çorum’un Mecitözü ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce enerji üretimine geçen aynı tür santralin yanında meyve üretimi gerçekleştiriliyor. 

21 Kasım 2019 Perşembe 17:04
Biyokütle enerji santrali ile meyve bahçesi yan yana

Mecitözü Ziraat Odası tarafından adeta santralle iç içe sayılabilecek şekilde örnek sebze ve meyve bahçesinin kurulduğu kesimde, üretimde hiçbir sorun yaşanmadığı belirtiliyor. Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse, tamamen bitkisel atıkların üreticilerden bedeli karşılığında satın alınıp enerji üretiminde kullanıldığı santralin hemen yanı başında örnek sebze ve meyve bahçesi kurduklarına dikkat çekerek, bugüne kadar hiçbir olumsuzluk yaşamadıklarını söyledi. 


Köse, 23 dönümlük bir alan üzerine kurdukları örnek bahçede, 3 çeşit meyve ile 20’ye yakın sebze türü yetiştirdiklerini belirterek, “Arazilerin işlenmesinde güçlük oluştururken, aynı zamanda çevre kirliliği ile anız yakılması nedeniyle de doğaya zarar veren bitkisel atıkları hem bertaraf eden, ederken de üreticilerimize hatırı sayılır miktarda ek gelir sağlayan bir santrale sahibiz. Yani santralin hem ülke, hem de ilçemiz ekonomisine ciddi katkıları var. Santralin tam ortası denebilecek yerde kurduğumuz örnek bahçede en verimli şekilde en kaliteli ürünleri yetiştiriyoruz. Yetişen ürünleri vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Santral 2 yıldır burada faaliyet gösteriyor. Hiçbir zararını da görmedik. Tarıma zararı da yok. Dahası bu şekilde ilçemizde yeni santraller de istiyoruz” dedi. 
Köse, santralin zararlı olduğunu sananları, özellikle de çiftçileri Mecitözü’ne bekledikleri ve gerçekleri yerinde görmelerini de istediklerini sözlerine ekledi. 
Oltan Köleoğlu Enerji tarafından kurulan ve 2018 yılı başından itibaren devreye alınan 5 Mw gücündeki Mecitözü Biyokütle Enerji Santrali’nde yöredeki tarımsal ve bitkisel atıklar değerlendiriliyor. 

Son Güncelleme: 21.11.2019 17:06
İlgili Haberler
49 suç kaydı bulunan hırsızlık şebekesi çökertildi
49 suç kaydı bulunan hırsızlık şebekesi çökertildi
Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti
Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti
Tarım sektörünün temsilcileri Çorum’da buluştu
Tarım sektörünün temsilcileri Çorum’da buluştu
Körfez Çorumlular Platformu 89'ncu kez bir araya geldi
Körfez Çorumlular Platformu 89'ncu kez bir araya geldi
Ahlatcı İl Başkanları toplantısına katıldı
Ahlatcı İl Başkanları toplantısına katıldı
Kafasına kamyonet kasası kapağı çarpan kişi yaralandı
Kafasına kamyonet kasası kapağı çarpan kişi yaralandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim