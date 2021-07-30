Biyokütle Enerji Santrali açılıyor

Çorum Belediyesi olarak hem rüzgârdan hem çöpten hem de güneşten elektrik üretimi konusunda Türkiye’deki çok az belediyeden biri olduklarının altını çizen Belediye Başkanı Dr. Hali İbrahim Aşgın, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha etkin kullanmaya gayret ettiklerini söyledi.



Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının aktif ve verimli kullanılması noktasında büyük bir gayretle çalışıyoruz. ‘Acaba çöpten elektrik üretebilir miyiz?’ özellikle ‘Organik atıklardan elektrik üretebilir miyiz?’ diye bir gayretin içerisine girmiştik. Temmuz ayı içerisinde çalışmalarını başlattığımız biyokütle elektrik üretim tesisimizi tamamlamış bulunuyoruz. 2.8 MW elektrik üretim kapasitesi olan bu tesisimizde yıllık 15 milyon kWh elektrik üretmiş olacağız. Yani Tesis Çorum’da yaklaşık 8 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak ölçüde enerji üretecek” dedi.

Başkan Aşgın, tesisin inşaatı sırasında motor bölümlerinin kapıları başta olmak üzere tesisin çok önemli bir bölümünün de Çorum Sanayisinde dikkat çekerek “Özellikle yenilikçi uygulamaların şehrimizin sanayicileri tarafından yapılmış olması da ayrıca bir gurur vesilemiz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

